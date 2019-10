Nasce il Comitato pro Bolkestein: «Le spiagge vanno messe a gara»

VIAREGGIO. La prima uscita pubblica, con tanto di diffida al Comune di Viareggio perché applichi la direttiva Bolkestein, ha già fatto discutere. Ma il Comitato Spiagge in Comune non ha intenzione di fermarsi qui. «Stiamo costituendo un coordinamento nazionale – afferma il portavoce Andrea De Plano – Abbiamo giuristi ed esperti al nostro fianco. La questione delle spiagge da riassegnare tramite gare deve essere al centro della campagna elettorale del 2020. Anche in città».

È la prima, vera mobilitazione “altra”. Nel senso che finora la Bolkestein aveva attirato l’attenzione di balneari e ambulanti. Che la combattono dal 2009, quando la questione delle concessioni da riassegnare tramite gara pubblica (impropriamente definita asta) è salita all’attenzione generale. Ora nasce un comitato, ad oggi con una settantina di membri, che ha l’obiettivo opposto: promuovere in ogni sede l’applicazione della direttiva europea sui servizi. A partire da Viareggio e dalla Versilia. Non a caso sono i Comuni i primi destinatari delle loro comunicazioni. Le amministrazioni, spiegano i pro Bolkestein, stanno prorogando le concessioni dei balneari sulla base di quanto deciso dagli ultimi Governi. Che prima le hanno allungate al 31 dicembre 2020 e poi al 1º gennaio 2034. «Ma queste proroghe sono state sconfessate dai tribunali europei e italiani – dicono dal Comitato Spiagge in Comune – perciò non sono valide».

«Le spiagge sono un bene pubblico e non una proprietà privata», insiste De Plano, che in città è conosciuto come papà dell’attuale Orologio che svetta in Passeggiata. Lui è tra i fondatori del comitato assieme a Enrico Santambrogio, Ambra Sargentini, Salvatore Rizzo e David Lucii. «Non è possibile – prosegue De Plano – che oggi, su quasi 3 chilometri di litorale a Viareggio, solo 14 metri siano di spiaggia libera. È l’arenile di fianco al Molo. Noi lo chiamiamo per questo “la striscia di Gaza”». I balneari sostengono che non è vero, che a disposizione c’è la Lecciona. «La Lecciona è una riserva naturale, non una spiaggia libera», ribatte De Plano.

L’obiettivo del Comitato, quindi, «è incrementare gli spazi gratuiti a disposizione, che in ogni Comune dovranno essere fino al 40% del litorale complessivo, e favorire un maggior incasso a favore dello Stato». I canoni, insomma, vanno aumentati. «Non abbiamo niente contro i balneari – è la conclusione – anzi, se vogliono confrontarsi con noi siamo disponibili. Siamo certi che, nella riforma complessiva del sistema, avranno indennizzi e prelazioni che li tutelino dall’applicazione della Bolkestein. Ma noi dobbiamo guardare all’interesse di tutti i cittadini e non solo dei balneari».