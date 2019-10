In tanti all’addio a Sergio Zappelli

VIAREGGIO. «Ringrazio il cielo che mi ha regalato questo uomo che aspettavo da tutta la vita. Sposata tardi, ma era l'uomo che volevo io». Sono le parole di Elena, moglie di Sergio Zappelli, l’ex presidente della Croce Verde morto nel sonno domenica mattina. Una storia di solidarietà, quella che ha unito Zappelli ad Elena e che gira tutta intorno all’impegno della Croce Verde a favore dei bambini e delle bambine di Chernobyl. Il saluto a Zappelli, scomparso all’età di 69 anni, si è tenuto nel salone della sede dell’associazione di volontariato. Dove da domenica pomeriggio era stata allestita la camera ardente.



«Volevamo una Pubblica assistenza unitaria», non ha esitato a ricordare Federico Guidi, ex presidente del consiglio provinciale, esponente storico della sinistra viareggina: «Da qui la nostra battaglia, insieme a Sergio... L'abbiamo combattuta. É stata una cosa dura». Parole alle quali la presidente della Croce Verde, Carla Vivoli, non replica se non per sottolineare come a suo avviso «non siano state opportune». Vivoli nella mattinata di ieri aveva incontrato la figlia di Zappelli, Valentina, per informarla di non poter presenziare all’addio all’ex presidente «in quanto impegnata in una riunione convocata dalla Asl in merito al rinnovo delle convenzioni». Riunione, dunque, essenziale per il futuro della associazione e dei servizi erogati.



Tra coloro che hanno preso la parola anche, ex senatore del Pci, ex assessore in Regione Toscana, a lungo amministratore pubblico anche a Viareggio: «Sergio è stato uno dei primi protagonisti forti del volontariato toscano», ha ricordato Lippi. Che continuato: «Era un uomo di grande sensibilità, equilibrato. Anche all'interno del grande scontro, quando eravamo nel Pci. Sergio come molti di noi è stato un giovane comunista prima ed un comunista. Ed è stato un cittadino ed ha servito la pubblica amministrazione. La sua città era la periferia: ha contribuito alla rinascita del Varignano. Abbiamo perso un amico, un cittadino, un comunista». —