A 10 anni rinuncia ai regali per aiutare i bambini meno fortunati

FORTE DEI MARMI. Quando la mamma gli ha chiesto cosa volesse in regalo per il compleanno, ha risposto «ci penso». Poi, dopo qualche giorno, ha deciso. È andato da lei e glielo ha detto: «Mamma, io non ho bisogno di nulla. Vorrei donare i miei regali a chi ne ha bisogno». Un gesto di altruismo puro di un bimbo di appena nove anni. Ne farà dieci il 30 ottobre.

Si chiama Giacomo Gelmi, nato a Milano, ma residente a Forte; è un alunno di quinta elementare delle scuole Canossiane. Un piccolo uomo cresciuto a pane e altruismo. La mamma, Sabrina Ferrari, e il marito collaborano da anni con associazioni che lavorano in Etiopia. Nel Paese del Corno d’Africa, hanno anche adottato undici bambini a distanza. Giacomo ha le foto di ognuno di loro appese sui muri della cameretta.

«Per il nostro matrimonio – racconta la mamma –, abbiamo deciso che non volevamo far spendere soldi in regali. Così abbiamo fatto una raccolta fondi per costruire un pozzo in Etiopia». E, siccome anche la solidarietà s’impara, il piccolo Giacomo ha copiato d’istinto il buon esempio. «È sempre stato molto sensibile alle tematiche sociali. Quest’anno ha deciso così: che non voleva regali ma voleva organizzare una raccolta fondi per qualcuno – racconta la mamma –. Così abbiamo cercato associazioni locali che si occupassero di bambini e abbiamo trovato questa». È l’Abc (Aiuto ai bambini cerebrolesi), che dal 1993 si occupa di aiutare e sostenere i bambini e le loro famiglie favorendone l’inclusione nella società.

Così, alla sua festa di compleanno (organizzata in anticipo per poterlo festeggiare all’aperto), all’ingresso del giardino di casa, c’era una cassetta per la raccolta fondi. «Abbiamo chiesto di non fare regali ma, chi voleva, di fare una donazione. C’è chi l’ha messa nella cassetta e chi ha fatto direttamente un bonifico».

Sabato 12 l’amministrazione comunale ha voluto incontrare il piccolo in Comune. Lo hanno ricevuto la presidente consiglio comunale con delega al sociale Simona Seveso, il capo di gabinetto Stefano Neri, la presidente dell’Abc Marzia Morello e la consigliera dell’associazione Antonietta De Stefano a palazzo comunale, dove è avvenuta la consegna della donazione e dove il piccolo grande fortemarmino ha ricevuto una targa in onore del gesto compiuto.

«Proviamo una forte gratitudine nei confronti di Giacomo – dicono dall’Abc–. Con questo gesto ha centrato tutti i valori propri della nostra associazione; con la sua donazione ci permetterà infatti di proseguire le nostre attività».