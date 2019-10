Il rombo delle auto di lusso nel quartiere degli yacht

Venticinque tra Ferrari, Lamborghini e Bentley, hanno fatto tappa in Darsena a Viareggio durante il loro tour in Toscana. Pranzo al Porto con un menu per l’occasione

VIAREGGIO. Non sono certamente passate inosservate le 25 auto di lusso parcheggiate ieri in fondo a via Coppino, davanti al ristorante Il Porto. Sono arrivate in mattinata e facevano parte di un tour turistico di tre giorni partito da Firenze, che ha fatto tappa nell’itinerario a San Gimignano per toccare poi la nostra città e concludersi a Castelnuovo Garfagnana nella serata di ieri. . Ferrari, Lamborghini e Bentley, tutte insieme, una vicina all’altra in bella mostra, di fronte a yacht di lusso in un angolo tra i più suggestivi e ricercati di Viareggio. Tante le persone che si sono fatte scattare una foto accanto a queste vetture di lusso.



Una Ferrari rossa decappottata ha permesso di poter ammirare gli interni lussuosi dell’auto di punta del Cavallino rosso made in Italy. Fra i partecipanti anche diversi stranieri che hanno colto l’opportunità di poter visitare le bellezze della regione Toscana e nello stesso tempo di gustare le specialità gastronomiche come quelle assaporate al ristorante Il Porto con un menù preparato dallo chef appositamente per l’occasione. Millefogli di melanzane dorate con bocconcini di bufala, risotto, scampi, bollicine, pescato di giornata, vernaccia, patate, olive, dessert “Il più amato” una rivisitazione del tiramisù.



A metà pomeriggio poi la carovana variopinta è partita passando da via Coppino e attirando ancora l’attenzione su di sé in direzione Garfagnana, dove si è concluso il Tour Gran Turismo, che indubbiamente è stata un’occasione per portare gente in città di un certo livello.La speranza ovviamente è che in futuro possano ritornare alcuni degli ospiti passati ieri pomeriggio con le loro auto di lusso dalla Darsena; sono stati fortunati anche per la bella giornata soleggiata di questo autunno viareggino. —