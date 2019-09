L’appello ai genitori della nuova preside: «Tornate a fidarvi degli insegnanti»

MASSAROSA. I ragazzi sono cambiati, sì, ma soprattutto, dice, «sono cambiati i loro genitori». Una volta «gli insegnanti venivano rispettati, ascoltati. Oggi no. Oggi tutti pensano di sapere come si insegna. Non si fidano. Ecco, vorrei cercare di ricreare quel rapporto di fiducia».

Un obiettivo non semplice quello di Anna Fausti, la nuova dirigente dell’istituto comprensivo Armando Sforzi, che comprende ben nove scuole sparse nel comune di Massarosa. «Una volta i genitori, se il docente rimproverava il ragazzo, il genitore gli chiedeva come si era comportato e perché. Si fidava dell’insegnante. Oggi, a prescindere, dà ragione al figlio, lo giustifica. Anzi: attacca il docente».

DA ROMA ALLA VERSILIA

Lei, di generazioni, ne ha viste passare molte nelle sue classi. Originaria di Roma, è entrata di ruolo nel 1992 come insegnante di matematica e scienze nelle scuole medie. Per undici anni, è stata prima collaboratrice del dirigente scolastico, quello che una volta si chiamava semplicemente vicario. «Ho sempre avuto una predisposizione per l’organizzazione all’interno dell’istituzione scolastica – racconta a Il Tirreno, nella serie di interviste che il quotidiano dedica ai nuovi dirigenti della Versilia –. Era semplicemente arrivato il momento di mettersi in gioco e capire se ero all’altezza di guidare una scuola». E così ha partecipato e vinto il concorso. «Il Lazio aveva 107 posti, ma 48 sono stati presi dalla Campania che non ne aveva. Così a affetto domino ci siamo tutti spostati verso il nord. Quelli della Campania nel Lazio, quelli del Lazio in Toscana e così via. Eppure in Lazio ci sarebbero ancora settanta posti nelle scuole, ma non possono essere assegnati perché sono già state assegnate a dirigenti in distacco. E così rimango in reggenza». Da qui la scelta della Versilia. «Mi sembrava un’ottima zona. Non è vicinissima a Roma (dove vivono i due figli, ndr). Sono tre ore e mezzo in treno. Però sono comunque contenta di essere qui».

L'AMBIENTE E L'ARTE

Nelle scuole che amministrerà non farà rivoluzioni, di questo è certa. «Ho trovato una scuola già molto attiva – spiega –; fanno cose molte interessanti. Basta vedere il sito: è pieno di attività. Gli insegnanti poi sono molto sensibili al territorio. Per questo, per il momento, non mi sento di stravolgere più di tanto». Di progetti a lungo termine però ne ha tanti. «Anzitutto bisogna abbattere la dispersione scolastica; un fenomeno che interessa tutto il Paese. Ma vogliamo valorizzare anche la cultura e l’arte. Una cosa a cui tengo molto, essendo insegnante di scienze, è il rispetto dell’ambiente. E su questo faremo sicuramente progetti».

POCHE RISORSE

Parla sempre al plurale, Anna Fausti. E il plurale include il suo collegio docenti. Sa che tutto il cambiamento che vorrà portare, lo realizzerà solo con loro, nonostante la perenne carenza di risorse destinate alla scuola. «Questo è un grosso problema della scuola italiana. I progetti costano. Il personale che lavora deve essere pagato. Ma basta guardare gli stipendi degli insegnanti italiani, nemmeno paragonabili a quello dei colleghi europei, per capire quanto siano scarse le risorse per la scuola».

E sul ruolo degli insegnanti oggi ha un desiderio: «Che si torni ad avere rispetto di loro».



LE SCUOLE E LE FAMIGLIE

I ragazzi, spiega, «sono cambiati molto in questi anni. È cambiata la mentalità, si sono introdotte nuove forme di bullismo, come il cyberbullismo. Ma quelli che sono cambiati soprattutto sono i loro genitori, che rendono i figli quello che sono. Le famiglie, non tutte ovviamente, sospettano tutto senza mettersi in gioco, senza cercare un accordo con la scuola. Se un insegnante dà un input, devono fidarsi. E invece non è così, non più. Un ragazzo si comporta di conseguenza, si sente legittimato a comportarsi con arroganza. I ragazzi eppure sanno ascoltare, sanno fidarsi, ma devono avere dei buoni modelli educativi. Noi abbiamo bisogno che le famiglie ci supportino. Come pure le leggi, che spesso non aiutano la scuola».