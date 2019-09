I generali senza esercito e la lista cento padelle

VIAREGGIO. Venti anni dopo il movimento delle cento città – o delle cento padelle come venne ribattezzato dall’allora presidente del consiglio Giuliano Amato che non lo vedeva di buon occhio – i sindaci tornano, o almeno cercano di tornare, al centro della scena elettorale nazionale. Oggi come allora il punto di partenza e l’approdo sperato sono gli stessi: la critica ai partiti considerati causa ed emblema della crisi della politica; il tentativo di organizzare in un unico soggetto personalità ed esperienze amministrative capaci quanto meno di apparire distanti dalle forze e dagli apparati tradizionali. L’obiettivo finale, ovviamente, è provare a scalzare e sostituire nella rincorsa al consenso e nelle poltrone che contano chi è identificabile con quelle forze e con quegli apparati.



A Viareggio – stamani al Principe di Piemonte – si svolge un appuntamento da questo punto di vista non irrilevante: la riunione convocata da Giorgio Del Ghingaro di tutti i sindaci toscani espressione di liste civiche. La parola d’ordine è civismo (concetto un po’ indecifrabile che sostanzialmente vuole significare un modo di partecipare alla cosa pubblica diverso da quello che si suppone sia tipico dei partiti), l’ambizione è di riuscire a formare una lista unitaria da proporre agli elettori toscani alle prossime consultazioni regionali.



Rispetto alle convention di venti anni fa, non mancano vistose differenze: allora i sindaci in campo erano guidati da chi governava le grandi città (da Francesco Rutelli a Roma a Massimo Cacciari a Venezia, tanto per ricordarne due), qui si parla di comuni come Fiesole, Viareggio, al massimo Livorno e Prato; allora i protagonisti di quel movimento erano personaggi con un seguito personale capace di andare al di là della forza elettorale del partito o dei partiti di riferimento, qui si ha a che fare con primi cittadini – basti pensare allo stesso Del Ghingaro che pur vincendo è stato votato dal 60% di appena il 30% degli elettori, ovvero neanche un viareggino su cinque – più o meno sconosciuti al di fuori dei confini provinciali e che alla prova dei fatti anche sui propri territori potrebbero rivelarsi i classici generali senza esercito.Ciò nonostante può essere il loro momento. La debolezza del Pd e dei Cinque Stelle sta portando le due forze alleate nel governo del paese a scommettere in Umbria su un candidato civico; a seconda di come andrà quel voto in programma tra un mese potrebbe prendere ancora più forza l’idea di ripetere lo schema in Toscana. E allora anche il listone dei sindaci civici – con in testa il promotore dell’appuntamento di stamani al Principe di Piemonte – potrebbe ritrovarsi a interpretare il ruolo di perno della proposta elettorale del centrosinistra.Il sentiero è tortuoso e ricco di incognite, per capire come potrà andare a finire bisognerà attendere alcuni passaggi cruciali: dalle elezioni umbre a quelle in programma in Emilia Romagna tra novembre e inizio anno nuovo. Non è un caso che solo a gennaio – così ha annunciato – Del Ghingaro dirà se si ricandida o meno a sindaco di Viareggio o se avrà trovato da fare qualcosa per lui più interessante. –

Luciano Menconi