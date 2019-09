Muore a 66 anni dopo l’operazione: si sospetta il contagio da New Delhi

La vittima è un elettricista viareggino. L’intervento chirurgico a Livorno, l’ipotesi è che il New Delhi sia stato contratto lì. Sarebbe il secondo caso in Versilia. La Regione pubblica i nuovi dati sulla diffusione del super batterio: salgono a 90 i casi in infezione, 36 i morti

VIAREGGIO. È morto a causa di un’infezione contratta dopo l’intervento chirurgico alla testa, eseguito il 25 giugno scorso all’ospedale di Livorno.

Un’infezione che si è rivelata fatale per un elettricista viareggino di 66 anni. Vittima quasi sicuramente del New Delhi: il super batterio molto resistente agli antibiotici che sta causando contagi e morti negli ospedali toscani.

Non ci sono conferme ufficiali del fatto che il super batterio sia il responsabile della morte di Sergio Chiusalupi: l’Asl sta facendo ulteriori approfondimenti dopo il decesso, avvenuto lunedì all’ospedale Versilia. Ma che l’infezione sia stata causata dal New Delhi, secondo quanto risulta al Tirreno, è accertato. Sarebbe il secondo caso in Versilia dopo la morte di Giovanni Abramo Maggi, di Levigliani, scomparso a 87 anni il 14 giugno scorso. In tutto sono otto i pazienti risultati contagiati dal super batterio in Versilia. Mentre un centinaio sono quelli risultati portatori, ma non con l’infezione nel sangue.

Sergio Chiusalupi abitava in via dei Campi al Varignano. Di professione faceva l’elettricista e lavorava con l’officina Landucci in Darsena, che realizza impianti elettrici sulle barche. Era molto conosciuto nel settore della nautica. Si era sentito male alcuni mesi fa, poi gli accertamenti avevano evidenziato una malattia e la necessità dell’operazione chirurgica. Il 25 giugno scorso l’intervento nella neurochirurgia dell’ospedale di Livorno. L’intervento, secondo quanto si è potuto apprendere, era riuscito. L’ipotesi è che Chiusalupi abbia contratto lì l’infezione da New Delhi: è la moglie Simonetta Moretti a spiegare che dell’infezione viene data conferma nelle cartelle cliniche, anche se all’inizio non si parlava di New Delhi. «Successivamente – dice la moglie – mio marito è stato trasferito all’ospedale Versilia: prima in medicina, dove in seguito ad accertamenti sembrava che questa infezione non ci fosse più, e poi in riabilitazione per proseguire il recupero. Evidentemente, però, l’infezione non era scomparsa del tutto. Se non ci fosse stata questa complicazione, l’intervento chirurgico alla testa sarebbe stato superato».

Chiusalupi lascia, oltre alla moglie Simonetta, i figli Giada e Andrea. Il funerale, a cura delle onoranze funebri Ferrante, è fissato per mercoledì 18 alle 16 nella chiesa della Resurrezione al Varignano, quartiere dove l’uomo viveva con la famiglia. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Viareggio 86: «È con profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa del padre di Andrea Chiusalupi, ex giocatore dello Sporting Viareggio 86. Tutta la dirigenza e tutta la squadra esprimono condoglianze vivissime per il grave lutto che ha colpito la vostra famiglia».

In attesa di conferme ufficiali, che probabilmente arriveranno oggi con i dati dell’Agenzia regionale di sanità sulla questione New Delhi, l’Asl sta mettendo a punto nuove strategie per contenere il fenomeno. Tra questi ci sono nuovi strumenti per le analisi e la presenza di un infettivologo all’ospedale Versilia.