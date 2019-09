Traversata in barca a vela per soli disabili

VIAREGGIO. «Volevamo dimostrare che un equipaggio di persone in carrozzina è capace a navigare tanto quanto gli altri». Intorno a loro c’è solo il mare, a sinistra la costa della Toscana Nord. A tenere compagnia la musica del vento. Quella che si è svolta tra mercoledì e ieri è una traversata silenziosa ma piena di significato. Tre persone disabili, in sedia a rotelle, hanno percorso circa 17 leghe tra Bocca di Magra e Livorno per combattere i pregiudizi contro chi ha difficoltà nei movimenti.



Marco Rossato, vicentino di nascita ma viareggino di adozione, è il velista pioniere che ha guidato la spedizione. La sua stessa vita è un racconto che oscilla tra la disabilità e lo sport. Numerose sono state le sue traversate e quotidiano è il suo impegno di portare a solcare flutti i giovani. Di un anno fa, per esempio, è la sua impresa di circumnavigare in solitaria l’Italia. Da Venezia alla Liguria. Impresa che ripeterà questo inverno ma al contrario. La sua traversata è stata raccontata dai maggiori giornali e telegiornali nazionali e lui ha dato conto continuo del suo viaggio attraverso la pagina Facebook “Sail4all” nella quale tiene aggiornati circa duemila seguaci.

Quest’anno Rossato si è ripetuto: ieri è sbarcato a Livorno, dopo essere partito mercoledì da Bocca di Magra e facendo una tappa nel porto di Viareggio. Questa volta ad accompagnarlo due amici, anche loro in sedia a rotelle. Il primo è il compagno d’avventure, Andrea Brigatti di Milano e un nuovo amico, Igor Macera di Livorno.



«Abbiamo deciso di fare questa piccola traversata - racconta Rossato - perché domenica abbiamo un evento in cui porteremo le persone con disabilità in barca. C’era bisogno di spostare la barca e abbiamo deciso di farlo insieme. Il mio impegno nel rapporto tra vela e disabilità è costante - dice - tutto quello che faccio è proprio dedicato a questo: a rompere le barriere che esistono tra questi due mondi che sembrano inconciliabili. Con le mie traversate dimostro quotidianamente che si può fare, anche se si hanno problemi».



Ovviamente insieme ai tre navigatori “rotellati” c’era anche Muttley, il fedele cagnolino di Rossato che lo accompagna in tutte le sue avventure e che è stato addirittura ribattezzato “comandante”.





«Ma i miei progetti sono molto ambiziosi e non di fermano qua - ammette Rossato - faccio l’istruttore di vela da tantissimi anni. Quando sono arrivato aiquarant’anni ho sentito come se fosse arrivato il giro di boa: adesso o mai più, mi sono detto. Quindi ho ritirato fuori un vecchio sogno nel cassetto e sto lavorando per fare la traversata dell’Atlantico in solitaria. È proprio lì che ho avuto il mio battesimo in mare, a largo della costa di Cuba. Non sarà una cosa facile e non è un progetto che si potrà realizzare un poco tempo. Anzi, ci vorrà molto tempo: nel corso dell’inverno dovrò incontrare molte persone per costruire l’imbarcazione, testarla in mare nel Mediterraneo e c’è ovviamente la preparazione. A fine del prossimo anno tenterò». —