Del Ghingaro, Mallegni e i mojito di Salvini

VIAREGGIO. Un mese fa, Salvini vicepremier del governo gialloverde con il vento in poppa, le speranze di Giorgio Del Ghingaro di poter puntare a qualcosa in più del secondo mandato di sindaco a Viareggio erano ridotte al lumicino. Con il Pd di Zingaretti nessun aggancio che conta, con i grillini nulla da spartire, con la Lega e il resto del centrodestra - al di là di qualche piccola trama locale con Forza Italia - un fossato.



Adesso, con il nuovo governo Pd-M5s-Leu nato dalla clamorosa gaffe politica del Capitan leghista, il quadro è completamente diverso. Tra Cinque stelle e Partito Democratico non si dà più per inconcepibile una qualche forma di orizzonte comune anche nelle consultazioni amministrative, i nuovi compagni di governo ragionano entrambi sulla necessità di allargare il proprio campo di riferimento anche a liste civiche ed esperienze esterne alla cornice politica nazionale, più in generale lo sbocco della crisi ha fatto ricordare un po’ a tutti che la politica è l’arte del possibile che riesce dalla sera alla mattina a far diventare alleato chi fino al giorno prima si considerava nemico giurato.



Tutto questo per il sindaco di Viareggio è l’occasione per puntare in alto, nientemeno che alla presidenza della Regione Toscana. Che a Del Ghingaro la città del carnevale stia stretta, che la consideri in qualche modo un ripiego, che ambisca a un ruolo ai suoi occhi più importante, è evidente. E che stia lavorando per tentare il grande passo, altrettanto. Come dimostrano le mosse e le dichiarazioni degli ultimi giorni: la rievocazione – fatta in un’intervista al Corriere Fiorentino - dell’appoggio ricevuto da Beppe Grillo dieci anni fa in occasione della campagna per la rielezione a sindaco di Capannori; l’auspicio di una “convergenza – parole testuali - a livello nazionale e regionale tra Pd, sinistra e civismo compreso il M5s”, la convocazione per il 21 settembre a Viareggio di tutti i sindaci eletti a capo di liste civiche in Toscana. Che cosa abbia in mente è chiaro: proporsi come candidato alla guida della Regione di una specie di movimento civico trasversale in grado di fare da ponte tra Pd e Cinque stelle. Un’idea impensabile fino a poche settimane fa.C’è anche un altro politico versiliese che sogna di fare il governatore e che per questo può ringraziare il ribaltone innescato dal leader leghista. È il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia che da mesi va annunciando la sua candidatura regionale ricevendo sistematicamente dal Carroccio pesci in faccia. Così almeno fino a pochi giorni fa. Adesso che la Lega si ritrova fuori dal governo e che per tornarci non può più permettersi di dettare condizioni a destra e a manca, le quotazioni di Mallegni sono in rialzo. Se prima per vincere Salvini poteva pensare di imporre le sue scelte senza se e senza ma, adesso deve abbassare la cresta e procedere ricucendo i rapporti con tutti gli alleati e disponendosi a trattare più o meno su tutto. Anche questo era inimmaginabile fino a quel lungo weekend a base di mojito sulla spiaggia del Papeete. —