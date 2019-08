Conto alla rovescia per il Jova Beach Party: sette treni in più per partecipare allo show

VIAREGGIO. Mancano poco più di un centinaio di ore alla seconda e ultima data del Jova Beach Party viareggino, il grande festival estivo che il cantante cortonese ha portato e porterà di nuovo nella spiaggia libera del Muraglione sabato dalle 14. E in molti già stanno facendo il conto alla rovescia perché, se il successo della prima data è stato innegabile, è vero anche questo secondo evento è tutto esaurito già da tempo. I biglietti ormai sono introvabili da settimane e si riescono a trovare solamente quelli delle rivendite in alcuni gruppi su Facebook.



Le linee guida cambieranno poco: la raccomandazione dell’organizzazione è di utilizzare il treno o il motorino e «assolutamente» di lasciare la macchina a casa. Un consiglio che a dire il vero è stato seguito nella prima tappa tanto che non ci sono stati problemi di traffico legati all’arrivo e al deflusso dei 40mila spettatori che hanno affollato la riva della Darsena a fine luglio.



Ai treni già previsti, si aggiungono sette treni straordinari in partenza dalle ore 00.55 dalla stazione di Viareggio e diretti a Lucca, La Spezia Centrale, Prato Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena. Tuttavia qualche disagio potrà esserci perchè, a causa dei lavori sulla linea, è sospesa la tratta Pistoia e Montecatini Terme.«Nessuno resterà a piedi», assicurano dalla Prg di Firenze, la società che gestisce l’organizzazione: i treni da/per Viareggio saranno attrezzati per accogliere tutti i passeggeri. I biglietti ferroviari sono disponibili in tutti i canali di acquisto di Trenitalia tradizionali e, lo ricordiamo, non sono compresi nei biglietti.Per coprire la distanza tra la stazione e la spiaggia ci saranno gli autobus di linea. Sempre che non si vogliano fare tre chilometri circa a piedi. E c’è chi li ha fatti. Sembra, ma verrà data conferma soltanto nei prossimi giorni, che per tutta la giornata di sabato le linee saranno completamente gratuite.L’autobus che viene consigliato per arrivare vicino all’entrata è il 35 che porta a pochi metri dall’area concerto. Il servizio però non sarà attivo per il ritorno al termine dello spettacolo: per agevolare il deflusso il percorso dal Jova Beach Party alla stazione è presidiato dai volontari della Protezione Civile di Viareggio. I tre chilometri per tornare toccherà farli a piedi. Per avvicinarsi alla Spiaggia del Muraglione si possono utilizzare anche il 21 (fermata via Virgilio e via Coppino) e il 25 (fermata Piazza D’Azeglio).È stata confermata invece il piano della viabilità della prima data: dalla mattina verrà chiuso il viale che porta al Vialone all’altezza del palazzetto dello sport (con permessi speciali per lavoratori e clienti dei bagni); inoltre i parcheggi intorno allo stadio saranno dedicati ai motorini e saranno previste aree di sosta straordinarie appositamente segnalate.