Addio a Franco anima del bar Odeon che fu

VIAREGGIO. È morto, al termine di una lunga malattia, Francesco Maria Lutzoni. Aveva 72 anni. È stato tra i soci fondatori dello storico bar Odeon in Passeggiaata, ormai chiuso da tempo. . I primi sintomi del male che se l’è portato via sono arrivati circa tre mesi fa, da quel primo malore non si è più ripreso tanto che si è spento ieri alla casa di cura delle Barbantine, dove era ricoverato.



Lutzoni era originario della Sardegna ma si innamorò di Viareggio da ragazzo quando venne a lavorare qua per una stagione estiva. «È capitato a molti di rimanere affascinati dalla nostra città - dice Massimiliano Bonini che è stato dipendente del bar Odeon per 32 anni - dopo quella stagione estiva a Viareggio, ha deciso di tornare e poi di stabilirsi. Lo hanno raggiunto a Viareggio anche il fratello Salvatore e le sorelle Anna Maria e Domenica, mentre l'altro fratello Beniamino e la sorella Paola sono rimasti in Sardegna».



Dopo qualche esperienza lavorativa come dipendente, ha deciso di fondare, insieme alla famiglia Bianchi, il famoso bar Odeon. «Era legato al suo lavoro. Possimo dire che lo amava proprio - ricorda ancora Bonini - eravamo un bel gruppo di lavoro. In circa 40 anni di attività siamo stati uno dei punti di riferimento della Passeggiata. Il bar Odeon aveva una clientela variegata e fino a quando è stato aperto abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Poi sono arrivati i problemi di salute di Francesco (che noi chiamavamo Franco). Questo ha condizionato un po' tutto: alla fine ha deciso di allontanarsi dal bancone. Non ce la faceva più a lavorare. Per lui quella scelta obbligata è stata un gran dolore perchè l’attività era diventata la sua seconda casa - e ricorda - Trascorreva davvero molte ore della giornata dietro il banco».Da qualche tempo ormai il bar Odeon ha abbassato la saracinesca. L’anima di Lutzoni è rimasta sempre lì. A più riprese si sono rincorse le voci su una possibile riapertura, finora tutte senza fondamento. Chi ci ha lavorato tanti anni, come Bonini, e per molti viareggini che sono cresciuti dentro a quel bar, ha sempre la speranza di vederlo rinascere . Il funerale di Franco Lutzoni è fissato per oggi (26 agosto) alle 16 presso la chiesa del cimitero della Misericordia.