Ispettorato del lavoro, venerdì sera controlli al Pucciniano

TORRE DEL LAGO. Controllo dell’Ispettorato del lavoro, venerdì, alla Fondazione Festival Pucciniano. Il personale dell’Ispettorato ha intervistato i dipendenti e chiesto documentazione alla Direzione della Fondazione. Dalla Fondazione stessa si apprende che «non si tratta delle prima volta» perché sono «controlli a campione, dovuti. Al Pucciniano non c’è alcun problema dal punto di vista del personale, ben vengano i controlli che sono previsti dalle legge». . Tutto «in regola», dunque, per la Fondazione in riva al lago dove “Madame Butterfly” si è conclusa tra gli applausi nonostante la prima pioggia di stagione.



Intanto, per il 5 settembre è previsto il rientro dalle ferie della neo presidente Maria Laura Simonetti, ex Prefetto di Lucca, designata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro al posto di Alberto Veronesi.



Prima che il neo presidente sia del tutto operativo, però, passerà ancora tempo perché la Fondazione chiude per ferie a partire dall’otto settembre.Dal rientro dalle ferie sarà inevitabile che le due Fondazioni - Pucciniano e Carnevale - inizino il confronto con il sindaco e l’amministrazione comunale che ha definito - sulla carta - proprio nell’estate che si avvia alla conclusione i propri nuovi indirizzi in materia di ente di controllo e gestione del Sistema-cultura a Viareggio.Anche in vista della definizione dei prossimi bilanci delle Fondazioni stesse che godono di significativi contributi pubblici, sia regionali che governativi.