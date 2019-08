Cartoline dalla Versilia per l'Europa in vacanza

VIAREGGIO. «Davvero questa è la villa dove Puccini scrisse la Turandot? Ma perché non la si può visitare?» Il turista olandese quasi non ci crede di trovarsi di fronte a una dimora dal valore culturale straordinario. A vederla chiusa e apparentemente abbandonata, in effetti non fa una bella impressione. E così per il signore appena arrivato con moglie e figli dal nord Europa per trascorrere dieci giorni di vacanza in Toscana l’impatto con la Versilia non è certo dei migliori. Anche perché si è appena dovuto arrendere al fatto di dover cercare uno sportello bancario per pagare il parcheggio: i parchimetri rifiutano le sue carte di credito – evidentemente per un guasto - e cosi lui deve munirsi di banconote e monete per non beccarsi una multa. La sera dopo ha scritto agli amici su Facebook: bella Viareggio, però prima di venire qui informatevi bene, ci sono talmente tante cose da vedere che è facile sbagliare; attenti ad esempio a non confondere la Villa di Puccini a Torre del Lago che è un museo tenuto benissimo e si può visitare tutti i giorni con la Villa di Puccini a Viareggio che invece sembra un edifico dimenticato. E poi, mi raccomando, munitevi sempre di contanti: non è come a Utrecht, qui senza monete non si può parcheggiare e senza banconote non si riesce a cenare nel ristorantino niente male che si trova sotto l’hotel e che però ha sempre il pos fuori uso.







Trecento euro per seguire un concerto di musica pop. Roba che in Italia neanche per Vasco Rossi e Ligabue che decidessero di salire insieme sul palco cantando l’uno le canzoni dell’altro. Eppure la cifra non ha impedito il tutto esaurito in Versiliana per il concerto di Gregory Lips, perfetto sconosciuto in Italia, popstar russa di prima grandezza che spopola anche in Germania e Svizzera. Quella di Marina è stata l’unica data italiana del suo tour mondiale. Avviso a Rimini, Ischia e Taormina: non c’è nulla da fare, la meta turistica più importante per i russi è sempre qui, tra il mare e le Apuane.La settimana di Ferragosto in uno dei luoghi simbolo del turismo balneare inizia con la cerimonia che ricorda l’eccidio del 12 agosto 1944. Nel cuore dell’estate, nel pieno delle vacanze, qui non solo si commemorano 560 tra uomini, donne e bambini trucidati dai nazifascisti ma si celebrano i valori della pace, della democrazia, dell’Europa unita. Anche quest’anno, oltre a un rappresentante del governo (il ministro Moavero Milanesi), c’erano delegazioni straniere, in primis della Germania. Christoph Fleischhauer, sindaco di Moers, città tedesca gemellata con Stazzema, ha ringraziato Enrico Pieri, presidente dell’associazione dei superstiti, “per la capacità di non portare rancore”. Un messaggio di fratellanza dal cuore della Versilia, per tutta l’Europa.