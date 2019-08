Quando alla Conca d’oro arrivava Renato Zero sulla Rolls Royce bianca

VIAREGGIO. «Venivano a famiglie intere, anche chi soggiornava in albergo. E spendevano, sì se spendevano». Lita Bonaldi oggi è ingrediente fondamentale del successo del ristorante “Le Radici” del figlio Massimo Barsotti, approdato in Darsena dopo una vita alla Stazione vecchia con il nome di “Il Burlamacco”. Ma negli anni d’oro della Viareggio balneare ha gestito con la sorella gemella Liana e con il cognato Mariano Luporini il ristorante “La Conca d’oro”, sulla Passeggiata dei nomi storici dell’abbigliamento, là dove ad un certo punto «approdò “La Primula Rossa”, i primi grandi magazzini, aperti da Dello Strologo che era stato negli Stati Uniti. E fu la rivoluzione». Oggi, invece, «la Passeggiata ha perso», sono le parole amareggiate di Lita: «Oggi chi se ne frega. Chi c’è oggi non c’è più domani». Senza contare che «prima ognuno faceva una cosa sola».Nel senso che nei bagni non c’erano i ristoranti e neppure i bar mettevano a t avola a pranzo. «Ma nei bagni ogni sera c’era una festa con musica e ballo. E si tenevano le feste dei bagni anche nei locali. Il villeggiante all’epoca si accontentava più di adesso. Ma Viareggio fioriva».



Dalla “Conca d’oro” Lita e la sua famiglia hanno visto passare tanti personaggi che animavano le notti versiliesi, a partire dalla Bussola: «Fiordaliso, Anna Oxa, Califano e Renato Zero con la sua Rolls Royce bianca, che veniva a fare colazione da noi. Finito Bernardini è finita un po’ anche Viareggio. Ed ha preso piede Forte dei Marmi. Perché dietro ai grandi personaggi della musica e dello spettacolo venivano persone facoltose, da Milano, Torino, Roma. Che davano prestigio a Viareggio».



Prestigio e denaro. Ai tavoli della “Conca d’oro” si alternavano «personaggi del mondo dello spettacolo, presentatori, attori, cantanti. E poi i clienti di Principe di Piemonte, Royal, Astor e degli hotel più importanti. Si mangiava tanto pesce in Passeggiata», è il viaggio nella memoria proposto da Lita Bonaldi, che elenca: «Risotti di mare, muscoli ripieni, coltellacci e fritture di pescato fresco. Carne, bistecche?Nessuno le chiedeva». Almeno in estate. Perché poi, a settembre, «arrivavano gli stranieri. E guai non avere il listino prezzi esposto al vetro in ingresso: con loro non lavoravi se non lo avevi».Quando era la stagione del sole e del mare all’Hotel Astor «arrivavano due senatori, da Roma. Alloggiavano nella suite, con le famiglie. A pranzo preparavamo per tutti le focacce da portare sotto la tenda dello stabilimento balneare. Il pomeriggio, prima di iniziare il servizio per il ristorante, mi mettevo ai fornelli e preparavo la cena per loro. Cena che veniva ritirata direttamente dal personale dell’hotel».Tutto il viale a Mare aveva un proprio splendore, lato Passeggiata e lato hotel: «Ricordo il “Cavallino Rosso” sull’angolo di piazza Mazzini. Sopra c’era il circolo del bridge, frequentato anche dagli Agnelli. Sotto le signore che prendevano il tè. Un bellissimo locale, ben frequentato».Mentre il cronista ascolta il racconto del passato, una cliente fa i complimenti per la cena poi aggiunge: «Risollevatela, Viareggio. Risollevatela». E la ristoratrice torna a guardare al presente: «Si può far rivivere Viareggio. Con i concerti in piazza Mazzini, alla Cittadella, proponendo occasioni di divertimento. Si può fare».Anche ricordando cosa è stata la città fino alla metà degli anni Ottanta, quale bagaglio di esperienza può comporre per viaggiare verso il futuro. Esperienza che non può tramutarsi solo in nostalgia. Perché non pensare ad una sorte di “Museo del turismo”, perché non fare incontrare il futuro della ristorazione e dell’accoglienza rappresentato anche dall’Istituto “Marconi” con le voci, i volti, il sapere di chi ha fatto la storia del turismo a Viareggio, in tutti i settori? E perché non invitarli a Viareggio,i grandi nomi dello spettacolo che da qui sono passati, in una sorta di grande evento estivo che ricordi/racconti cos’era la Versilia e costruisca la speranza di quello che può ancora essere?Il dibattito, attraverso le pagine del Tirreno, è aperto a tutti. —