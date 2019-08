Vacanze nel cuore della Versilia per il primo ministro della Francia

PIETRASANTA. È arrivato così, come un anno fa, senza dare troppo nell’occhio. Discrezione, privacy, zero voglia di ostentare. Ma quando ti chiami Edouard Philippe e sei il Primo Ministro francese, per intendersi la seconda carica dello Stato, è difficile passare inosservato. E sempre come un anno fa Philippe ha preso dimora fra i silenzi della collina pietrasantina accompagnato dai familiari, da qualche amico e da una scorta che, com’è ovvio che sia, non lo perde di vista un istante.



«Pietrasanta è bellissima» aveva confidato, un’estate fa a chi riconoscendolo si avvicinava per un saluto o una battuta. Pietrasanta, ma non solo visto che il primo ministro, appena può, si reca nella vicina Lucca, città che trova altrettanto meravigliosa. Da qui le vacanze in quella terra di Toscana e Versilia che, nonostante la crisi turistica trasversale, vanno sempre di gran moda fra i personaggi da copertina; che siano politici, calciatori o milionari di diverso profilo.



Non che le giornate di Edouard Philippe - nominato primo ministro nel 2017 dal presidente- siano, come detto, molto movimentate: gran parte del tempo, infatti, lo trascorre fra le mura domestiche e in giardino con i propri cari. Avvicinarsi all’abitazione, anche per i paparazzi che lo hanno avvistato appena arrivato, è tutt’altro che semplice visto il cordone a protezione. Due sere fa Edouard Philippe, insieme ad alcuni amici, ha comunque deciso di dedicarsi una serata all’insegna della carne toscana andando a cena al Vaticano, ristorante con vista su via del Marzocco di proprietà della famiglia Focacci. Cena per pochi intimi visto che si trattava, appunto, di una serata privata e il locale, fra i più apprezzati della zona per la proposta enogastronomica, non aveva accettato, per l’occasione, altre prenotazioni.Per quanto riguarda spiaggia e mare il primo ministro, ad oggi, non si è invece ancora fatto vedere dalle parti di Marina di Pietrasanta, ma un raid balneare, sempre come un anno fa, insieme ai familiari, lo farà sicuramente. Una presenza, quella di Edouard Philippe in terra di Versilia, che dal punto di vista della promozione turistica non potrà che fare bene alla zona visto il ritorno sulla stampa e sulle televisioni transalpine.Di incontri ufficiali, a Pietrasanta, però, al momento, non se ne parla: nel 2018 il primo ministro si limitò ad una colazione ed un saluto formale con il sindacoe il senatore. Del resto le vacanze non durano all’infinito e, per qualche giorno all’anno, protocollo e politica possono anche restare ai margini.