Coppia di sposi dona un dermatoscopio rinunciando ai confetti

VIAREGGIO. Una coppia che corona il proprio sogno d’amore e che, al posto delle bomboniere, in occasione del proprio matrimonio decide di donare un apparecchio utile al reparto di Dermatologia dell’ospedale “Versilia”. Questo gesto, generoso ed originale, è stato compiuto da Alessia Saponaro, residente a Lucca, che ha così voluto dimostrare la sua personale riconoscenza alla struttura diretta da Franco Marsili che l’ha curata con competenza e con buoni risultati.. Alessia ed il marito, Luigi Gaddi, hanno infatti deciso di rinunciare alle bomboniere del proprio matrimonio per acquistare un dermatoscopio, che in questi giorni è stato consegnato ufficialmente al dottor Marsili ed ai suoi collaboratori.



Si tratta - spiega l’Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest che ha voluto rendere nota la donazione per ringraziare la coppia di sposi - «di un moderno apparecchio grazie al quale il dermatologo esplora l’intera cute del paziente, esaminando i nevi presenti sulla pelle e mappandoli. Questo consente di rilevare eventuali cambiamenti di aspetto o dimensione dei nevi, non rilevabili a occhio nudo. È importante, infatti, riconoscere per tempo la presenza di un neo pericoloso, perché la sua eventuale asportazione ne previene la degenerazione in melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi».



Un ringraziamento per l’apprezzata donazione è stato rivolto ad Alessia e Luigi (adesso in viaggio di nozze dopo essersi sposati) dal reparto e dalla Direzione sanitaria di presidio, anche a nome della Direzione aziendale, perché avere a disposizione nuove attrezzature, sempre insieme alla competenza dei professionisti, permette di rendere sempre più semplici ed efficienti i percorsi per i pazienti.Proprio lo scorso fine settimana, sulle spiagge di Marina di Pietrasanta, si è tenuta una iniziativa di prevenzione del melanoma a cura Fondazione Aiom, i cui rappresentanti hanno distribuito materiale informativo destinato agli adolescenti che per ilo 39% non utilizza mai la protezione quando si espone al sole.Eppure i dati dicono che il melanoma è il secondo tumore più frequente negli uomini under 50 e il terzo nelle donne nella stessa fascia d’età. Attenzione e precauzioni sono davvero, dunque, più che mai salvavita.