Turismo a Viareggio, sos di un ristoratore: «O si cambia o si muore»

VIAREGGIO. Da 42 anni ristoratore a Torre del Lago, Riccardo Montanini, per anni impegnato anche in politica, dalle pagine del Tirreno lancia alto il grido di allarme sul turismo a Viareggio. «Ho assistito gradualmente al crollo del commercio e turismo e sono un po' stanco, come tutti i colleghi, di questa situazione», scrive Montanini che si dice «stanco ma non rassegnato». E continua: «Il mio impegno per il futuro del nostro comparto turistico è al centro dei miei pensieri, non solo per interessi economici ma per il sentire comune di chi dopo tanti anni di sacrifici e battaglie oggi vede infrangersi un sogno. Pensando alla Viareggio di un tempo blasonata e conosciuta come la Perla del Tirreno mi chiedo: quanto siamo ancora disposti a scendere a fondo? Anno dopo anno va sempre peggio, siamo prossimi al collasso, le nostre aziende fanno sempre meno utile, le utenze sono alle stelle, appare molto difficile sopravvivere. Cosa stiamo facendo noi tutti perché questa discesa si arresti? Cosa stiamo aspettando? Non siamo ancora scesi troppo in basso? C'è qualcuno tra imprenditori, operatori, politica, istituzioni che si pone la domanda?».



Una serie di domande pesanti che aprono un confronto necessario. A partire dal messaggio che Montanini destina a chi amministra oggi e a chi si candida ad amministrare in vista delle elezioni 2020: «Nel comune sentire degli operatori c'è disponibilità, ma non incondizionata. i tempi sono stretti occorre fare bene e in fretta. Le battaglie si vincono quando c'è unità di intenti quindi è necessario partire da alcune ragionevoli riflessioni di fondo per riconoscersi e ritrovarci in un percorso comune». La prima riflessione proposta è «riconoscere da subito che il nostro comparto turistico cosi come sta non è più in grado da solo di attrarre nuovi turisti né tantomeno di mantenersi gli attuali. Non è certo il contributo fattivo professionale di un ristoratore di un titolare di un campeggio o di un balneare che può fare la differenza. Occorre lungimiranza, sono necessari progetti finalizzati al tempo libero e al divertimento, rivolti ai giovani e giovanissimi che ormai muovono con i genitori una buona fetta di mercato».



La politica -insiste l’appello - «deve riflettere sul futuro modello ricettivo, qui, dove il parco naturale con i suoi vincoli normativi rende asfittico ogni progetto. Il tema di fondo e di scontro, lo zoccolo duro, è sull'ambiente. Tra ambientalisti che propendono a preservare a tutti i costi anche un metro di verde gridando allo scempio ogni qual volta si presentano proposte, ignorando i bisogni economici e occupazionali di una intera comunità di operatori di settore che rappresentano la parte economica della città e occupazionale, e non solo».L’elenco delle questioni su cui riflettere è lungo: « Occorre poter spendere meglio a livello mediatico le nostre eccellenze e dotare il nostro territorio di progetti mirati alla soddisfazione dei turisti. La competizione è sempre più aggressiva: dobbiamo fare qualcosa per stare al passo altrimenti rischiamo l'anonimato. La carenza di nuove strutture innovative rimane il tasto dolente. Senza investimenti mirati in strutture di sostegno al balneare siamo spacciati e senza speranza. Perché scegliere le nostre località di mare se poi devono spostarsi di decine di chilometri per trovare giochi acquatici e parchi avventura?».C’è poi il tema della burocrazia, mai superata: «Gli imprenditori non devono più trovarsi in mezzo a dispute per diverse interpretazioni delle leggi tra Regione, Parco, Comune, Procura. È necessario che tutti questi protagonisti siano meno ostativi e burocratici. Strutture che non devono essere cattedrali nel deserto ne tantomeno troppo invasive da stravolgere il contesto ambientale originale».Da ultimo, ma non per importanza, il decoro, il rilancio delle feste nelle piazze del territorio, il ritorno alla programmazione degli eventi «con la partecipazione delle associazioni locali e snellimento delle autorizzazioni e sgravio di costi». Un ultimo pensiero va al Pucciniano: «Serve più rigore nel rappresentare la Fondazione Puccini quale volano culturale del nostro Comune nel mondo. Rimane incompiuta, inoltre, la scelta di esporre nelle piazze di Torre del Lago le opere donate dai grandi scultori di livello internazionale alla Fondazione. E ci vorrebbe un impianto fonico sull'asse dei viali Marconi/Puccini a diffondere le note del grande Maestro affinché tutti fruiscano e godano pienamente la melodia del compositore».Il confronto a tutto campo è ufficialmente aperto. Alzi la voce chi pensa che le domande poste da Montanini meritino condivisione. —