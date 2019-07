Irregolare un immobile su due a Pietrasanta

PIETRASANTA. Edilizia: in crescita il numero delle infrazioni rilevate nei primi 6 mesi del 2019. Su 68 controlli, sono stati infatti 36 i rapporti di infrazione mentre risultano essere 3 i fabbricati sequestrati dall’azione della polizia municipale. . Fabbricati su cui pendevano già condizioni accertate di abuso pendente. In sostanza un fabbricato su 2 oggetto di controllo ha evidenziato irregolarità. Nel 2018 i controlli complessivi erano invece stati 136 mentre i rapporti di infrazione 55 e non ci fu alcun sequestro di fabbricati.



«I dati evidenziano che i soggetti trasgressori sono purtroppo in crescita in questa prima parte dell’anno», spiega il comandante Giovanni Fiori. «Resta quindi alta l’attenzione a tutela del territorio in considerazione del fatto che buona parte di quanto oggetto di rilievo è stata accertata in zone sottoposte a vincoli paesaggistici».



Una situazione delicata da qui un monitoraggio del territorio particolarmente accurato.«L’azione di controllo in questo settore – spiega l’assessore– è una delle attività quotidiane che il comando porta avanti con grande scrupolo ed in continuo contatto con gli uffici per contrastare tutti quei comportamenti che non rispettano le regole ed i vicoli danneggiando come conseguenza diretta il territorio. I controlli nei cantieri sono frutto di esposti di cittadini, ma anche di una programmazione che va di pari passo per esempio con le verifiche delle sanatorie o dei vecchi condoni o delle semplici pratiche di autorizzazione. L’abusivismo edilizio – precisa Cosci – è fonte di illegalità che può anche ledere i diritti altrui, ma interferisce con il percorso avviato dalla nostra amministrazione per una pianificazione territoriale sostenibile e al sostegno della filiera delle costruzioni partendo dalla rigenerazione urbana come concetto economico».Assessore Andrea Cosci che poi plaude «al lavoro invisibile che ogni giorno viene fatto dal comando della polizia municipale: importante dare conto e visibilità anche a queste attività per informare la comunità nei confronti di una tipologia di controlli a tutela soprattutto di chi rispetta le regole».