Assolto il vicino di casa accusato di favoreggiamento nell'omicidio di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI. Claudio Questa, 70enne pensionato fortemarmino, non è colpevole di favoreggiamento per il delitto della sua vicina di casa Luana Mariani, uccisa nel 2014 durante una rapina orchestrata da quattro romeni. Così ha deciso il giudice del tribunale di Lucca Alessandro Dal Torrione.



La sentenza di assoluzione è stata pronunciata ieri mattina. Il giudice ha applicato l’articolo 384 del codice penale, che riguarda i casi di non punibilità quando l’imputato si è trovato in una situazione in cui temeva per se stesso o per una persona a lui cara. Nello specifico, Questa – che era accusato di favoreggiamento per aver taciuto agli inquirenti elementi utili alle indagini – avrebbe scelto il silenzio in questura perché temeva di essere sotto inchiesta. Pur avendo commesso il fatto, secondo il giudice non è punibile perché ha cercato di proteggersi. Il tribunale ha, invece, condannato la giovane romena che era a processo assieme a Questa, Mioara Otet, a un anno e quattro mesi di carcere. Ma la donna, che era accusata di aver aiutato gli assassini a fuggire, non è mai stata rintracciata: al momento pare improbabile che possa fare anche un giorno di carcere.



Soddisfatti gli avvocati difensori di Questa, i legali. «Vogliamo anche sottolineare – dice Santini – che dall’indagine delle celle telefoniche non è stato accertato che il nostro assistito fosse in zona al momento del delitto». Nessun commento, invece, dagli avvocati, che tutelano i familiari di Luana. «Aspettiamo di leggere le motivazioni», è l’unica riflessione. Motivazioni che saranno rese note entro un mese. Già definitive le condanne per tre dei quattro membri della banda. —