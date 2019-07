Il bagnino poeta che scrive i suoi pensieri sulla sabbia

VIAREGGIO. È cominciato tutto con una parola, "Buongiorno", corredata da un cuore e da un sole. Tra i primi gesti che Luca Palla compie ogni giorno affinché sia davvero un buon giorno, da circa un mese ce n’è uno che ricolma di bellezza gli occhi e l’anima di chi sa accorgersene, «perché capita anche che qualcuno neppure lo veda».

Su un rettangolo di sabbia che anticipa le file di ombrelloni del bagno Vittorio Veneto in Darsena (dove lavora come bagnino), scrive quotidianamente una frase diversa. «Può essere un mio pensiero, una citazione o un semplice messaggio di auguri per un cliente dello stabilimento». Per farlo si serve «di un rastrello, un dente, un manico di scopa o un attrezzo di legno che ho costruito. Mi evolvo continuamente». Le titaniche imprese sportive (su tutte la Tyrrhenian Gladiator) e la Water Academy (con cui trasmetteva ai bambini l’amore per il mare) fanno parte del passato, là dove adesso vuole ricacciare una serie di vicissitudini personali.

«A 44 anni mi sono rimesso in gioco, l’idea di riportare sulla sabbia ogni giorno una frase è per me il simbolo di un riscatto», ammette. Sequenza di parole che contempla «l’amore in ogni sua forma», ma anche l’attenzione verso temi rilevanti come l’inquinamento ambientale, più in particolare il rispetto per il mare, da lui definito "l’amico blu". "Alla normalità preferisco la follia". "I problemi non sanno nuotare", giusto per citare un paio di esempi. «È un modo per invitare gli altri a riflettere. Mi piace, una volta terminata l’opera, mettermi in disparte per vedere come reagiscono».

A volte bene, «come una signora che si è emozionata», altre meno, «spesso gli adulti camminano a passo svelto verso gli ombrelloni, si fermano solo quando glielo chiedono i loro figli». È capitato addirittura «che qualcuno mi chiedesse di spiegargli cosa avessi scritto, non perché non sapesse leggere, semplicemente per pigrizia. Questo fa comprendere quanto diversi possano essere gli approcci delle persone di fronte a qualcosa di particolare».

Ma Luca non se ne fa certo un problema: «A parte qualche eccezione, l’iniziativa piace assai, perché possiede un fortissimo potere comunicativo. È come leggere un libro, senza sapere chi è l’autore». Riferimento non casuale, dettato dalla forte volontà che l’attenzione sia puntata sul messaggio, non su chi se ne è fatto promotore, pur in una modalità atipica. «Vorrei diventare "la voce degli altri" - ammette Palla -, scrivendo le frasi, i pensieri o gli auguri lasciati dalle persone alla direzione del bagno». Non sappiamo se ci riuscirà, ma quanto quel piccolo gesto quotidiano possa far bene a lui e anche a chi sa accorgersene, sì.