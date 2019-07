Malore mentre è al timone, comandante muore a 57 anni

Tragedia nella marineria viareggina: il comandante Alberto Innocenti, 57 anni, è morto dopo un malore mentre era al timone di uno yacht in una crociera turistica all’altezza dell’Isola di Ponza.



La tragedia è avvenuta ieri nel giro di poche ore.Alberto Innocenti, noto ed esperto comandante viareggino, stava conducendo uno yacht battente bandiera britannica con a bordo dei turisti: erano partiti ieri mattina dal porto di Riva di Traiano, sotto Civitavecchia (Roma), nell’idea di fare un giro delle bellissime isole che ci sono in zona pontina. Isole che sono mète turistiche assai rinomate e che richiamano visitatori da ogni dove.Nel primo pomeriggio di ieri, mentre stava conducendo lo yacht all’altezza dell’Isola di Ponza, il comandante Innocenti ha accusato un malore (probabilmente un infarto) e dopo aver passato la guida al suo vice, l’ufficiale che aveva la possibilità di sostituirlo in un compito così delicato, si è accasciato.Dall’imbarcazione è partita subito la richiesta di soccorso alla Capitaneria di porto. Che ha inviato immediatamente la motovedetta per fornire le prime cure, grazie anche all’intervento del 118. Che aveva anche allertato l’elicottero per il trasporto all’ospedale di Latina.Dopo un primo passaggio al poliambulatorio di Ponza, Innocenti è stato trasferito con l’elicottero al pronto soccorso di Latina. Ma nonostante le cure prestategli è deceduto in serata.La moglie, che era anche lei a bordo dello yacht, è stata accompagnata in ospedale dalla Capitaneria ed è lì che ha ricevuto la tragica notizia.«Nel pomeriggio – si legge in una nota della Capitaneria – la sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza ha ricevuto tramite il numero Blu di emergenza 1530, una richiesta di soccorso per il comandante di una nave da diporto di circa 30 metri, di bandiera britannica, in navigazione dal porto di Riva di Traiano all’isola di Ponza, che accusava dolori al petto ed al braccio sinistro. Da subito sono apparsi evidenti i sintomi di una patologia cardiaca, per cui è stato immediatamente allertato il personale sanitario 118 che in pochi minuti è intervenuto a bordo tramite la motovedetta ed ha proceduto alle prime manovre di rianimazione dell’uomo. Viste le condizioni critiche, l’uomo è stato quindi trasferito con urgenza al poliambulatorio di Ponza e poi trasportato in elicottero al nosocomio di Latina, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo. A bordo anche la moglie del comandante, che con il supporto degli uomini della Guardia costiera di Gaeta ha raggiunto in serata l’ospedale di Latina, dove nel frattempo si sono raccolti familiari ed amici una volta appresa la notizia». Notizia che è circolata rapidamente in città, dove Innocenti – viareggino doc residente in via Marco Polo – è molto conosciuto. —