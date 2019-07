«Manuele Iacconi ucciso dal branco»: ecco le motivazioni della sentenza d’appello

VIAREGGIO. La violenta follia di quella maledetta notte su un marciapiede di via Coppino, due corpi a terra, giovani che infieriscono a colpi di casco, sintetizzata nelle parole, agghiaccianti, delle motivazioni della sentenza di appello per i due maggiorenni, Alessio Fialdini e Federico Bianchi. Entrambi 23 anni, sono stati condannati rispettivamente a 18 anni e 15 anni e 8 mesi di carcere per l’omicidio di Manuele Iacconi e le lesioni gravissime provocate a Matteo Lasurdi. «Un gruppo di amici», così la ricostruzione della Prima Corte di Assise di appello di Firenze, presieduta da Alessandro Nencini, «che, a fronte di una condotta aggressiva operata da alcuni di loro, reagiva all’unisono come parti di un medesimo corpo e come se fosse stata suonata una carica di Cavalleria alla quale non ci si poteva sottrarre pur di aiutare gli altri appartenenti al gruppo in una azione offensiva».



Un gruppo del quale facevano parte - quella notte di Halloween del 2014 - anche due ragazzi viareggini all’epoca dei fatti minorenni, entrambi condannati, uno per l’omicidio di Iacconi e l’altro per le lesioni provocate all’amico della vittima. «La carica c’era ed era stata suonata dal Bianchi», continuano le motivazioni delle sentenza: «Il quale decideva che era giunto il momento di passare all’azione ed alla reazione violenta». Il gruppo di amici, quindi, «ha agito con una logica di branco. Nel gruppo vi era un capo, ovvero una persona che in questo caso dava la stura e segnava l’inizio della condivisione della condotta. Tale persona deve essere identificata in Federico Bianchi». Il quale «dopo avere suonato la “carica” violenta, non si è allontanato dalla scena del crimine, ma è rimasto presente rafforzando all’evidenza il proposito criminoso degli altri».



Quanto alla posizione di Fialdini, così le motivazioni, «egli colpiva certamente con più colpi Iacconi e poi consegnava l’arma del delitto ad uno dei due minori». Parole da brivido, quelle che concludono la farse: «Egli non si limitava ad armarlo, ma lo incitava nella sua condotta omicida».I difensori delle parti civili, avvocati, sottolineano «la soddisfazione delle famiglie Iacconi e Lasurdi per il contenuto delle motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado, emessa nel 2017 dal Gup di Lucca,». Motivazioni nelle quali - commentano i legali - «sono recepite, pienamente, le tesi difensive, anche come espresse nella memoria depositata condividendo quanto affermato dalle parti civili, circa i connotati di violenza di gruppo che hanno caratterizzato il gravissimo fatto. La Corte ha svolto un'approfondita valutazione delle condotte, sia considerate singolarmente che nella complessiva dinamica della violenza di gruppo, a danno di Manuele Iacconi e Matteo Lasurdi».