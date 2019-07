La Bussola nomina manager della sicurezza ex comandante dell’Arma

MARINA. Massima attenzione alla prevenzione di fenomeni che prendono talvolta la forma di vere e proprie piaghe sociali a margine dell'industria del divertimento notturno. La Bussola di Focette mette in campo nuove iniziative per sensibilizzare i giovani che frequentano la discoteca ma anche per dare concreti segnali di prevenzione. Lo storico locale della Versilia annuncia di aver nominato security manager Luigi Lazzini. Lo dichiara lo stesso patron della Bussola Giuliano Angeli.

«Come Bussola – spiega – siamo attenti a certi fenomeni che guardiamo con attenzione e a volte con apprensione e a tale proposito abbiamo deciso di affidare l’incarico di security manager a Luigi Lazzini, ex luogotenente dei carabinieri a riposo. È un segnale di forte attenzione, di estrema trasparenza e soprattutto di vicinanza alle istituzioni con le quali vogliamo avere un confronto serio e costruttivo per il tramite di una persona che ha fatto parte dell’Arma per tutta la sua vita». Lazzini, ex comandante della stazione di Querceta, cavaliere al merito della Repubblica, ha maturato una lunga carriera nell'Arma che lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi in Liguria e Toscana, conseguendo peraltro numerosi master.

Sul tema della sicurezza e della prevenzione ci sono anche altre novità alla Bussola: la proprietà, che effettua continui monitoraggi all'esterno del locale anche sui decibel di rumore prodotti, ha deciso di aumentare del 30 per cento il numero degli operatori della sicurezza per tutta una serie di appuntamenti in calendario durante l'estate. Di più: a fine di ogni serata, verrà più volte annunciato ai presenti l’invito a utilizzare i dispositivi per l'alcol test presenti dentro la discoteca. —