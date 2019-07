Divieti di balneazione in Versilia: il danno di immagine, lo scaricabarile e l’emergenza

Il danno di immagine che la balneazione vietata arreca in piena stagione alla Versilia, al marchio Versilia, non è neppure paragonabile al danno di immagine che crea una previsione meteo sbagliata

In Versilia e sulla costa nord della Toscana non si può fare il bagno, in piena stagione. Questo è un fatto grave, ma non è nuovo. Per questo è un fatto più grave.

Succede ogni estate. Da almeno 30 anni. Il problema è sempre lo stesso: quando piove viene rilevata la presenza di coliformi fecali nel mare. Succede dove non ci sono le fogne nere; dove ci sono scarichi abusivi che finiscono nei fiumi; dove i depuratori non sono calibrati per l’aumento esponenziale della popolazione. Prima la colpa se la dovevano prendere per forza i Comuni. Dal 2005 i sindaci hanno gioco facile: la scaricano sulla società che gestisce il "ciclo delle acque": Gaia. Non costruisce le fogne, dicono. Ma si dimenticano che Gaia è una spa pubblica e oltre l’80% delle quote è detenuta dai 6 Comuni con il mare inquinato: Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa e Carrara.

Impegnati a togliersi di dosso la colpa, i Comuni non si impegnano nell’unica azione necessaria: risolvere il problema che sta uccidendo l’economia costiera. Il danno di immagine che la balneazione vietata arreca in piena stagione alla Versilia, al marchio Versilia, non è neppure paragonabile al danno di immagine che crea una previsione meteo sbagliata. Eppure tutti i sindaci (e gli imprenditori) sono pronti a chiedere i danni a ogni tv per il meteo sbagliato. Ma nessuno si mette a lavorare per risolvere l’emergenza balneazione, anche se suona strano definire emergenza un problema trentennale. Si può definire ottuso chi sputa nel (piatto del) mare con cui mangia tutto l’anno. Miope chi (come la Regione) trascura la costa. Presuntuoso chi pensa che il fascino sia intramontabile. In Versilia il sole tramonta. Stiamo attenti che non inizi a tramontare sulla Versilia.