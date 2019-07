Vietato fare il bagno su tutta la Passeggiata di Viareggio

VIAREGGIO. Giornata nera per il turismo in Versilia: tutti i bagni della Passeggiata sono off-limits. Niente tuffi. Ci si aggiungono anche duecento metri di spiaggia a sud del torrente Fiumetto e 300 metri intorno alla Fossa dell’Abate verso Lido.



«Luglio, col bene che ti voglio...» era il 1968 e Riccardo Del Turco cantava di amori, di mare e di bagni. Un’ironia che proprio oggi quei bagni, di luglio, non si possano fare in quasi quattro chilometri della nostra Versilia. È di ieri infatti la comunicazione di Arpat che gran parte della costa è interdetta ai tuffi: il livello di colibatteri fecali è troppo alto, oltre il limite di 500 parti su 10 millilitri d’acqua. Un risultato che emerge dalle analisi dei tecnici dopo le piogge dei giorni scorsi. Così ecco che quattro punti da Marina di Pietrasanta a Viareggio sono risultati non a norma: il campionamento di Fiumetto Sud, Foce della Fossa dell’Abate, Marina di Ponente e Burlamacca Nord. Coinvolti circa una settantina di stabilimenti balneari.



Le amministrazioni non hanno potuto fare altro che emettere le ordinanze di non balneazione, in attesa che vengano ripetute le analisi entro le 24 ore. I balneari, ormai esausti da anni di lotte, di battaglie e di parole, si sentono traditi e rassegnati a questo triste destino che pare come un sillogismo: piove=divieto. «In questi anni abbiamo ascoltato tante parole: sappiamo che per risolvere il problema ci vogliono anni ma le parole al momento non risolvono il problema», dicedei balneari di Lido. Le fa ecodell’associazione viareggina, forse la più colpita considerando che tutti i bagni della Passeggiata hanno subìto il divieto: «La stagione è iniziata molto a rilento per il maltempo e non sono esplose le prenotazioni - ammette - questa proprio non ci voleva».E chiaramente anche la politica ha tirato fuori le unghie: i rimpalli, le colpe, gli scaricabarile. Da una parte c’è il sindaco di Pietrasantache punta il dito e dice: «La responsabilità di questa emergenza è della Regione che ha le competenze in materia di balneabilità e acque. Il mare è la più importante motivazione turistica che abbiamo. Non ci sono soluzioni nell’immediato, l’unica, il peracetico, non viene utilizzato. Tutti conosciamo le cause della presenza dei batteri senza però avere il coraggio di intervenire: i depuratori vanno potenziati così come gli allacci».A rincarare la dose il senatoreche in una nota chiede le dimissioni del governatore, l’assessore regionale all’ambiente,e del sindaco del Comune capofila per la sperimentazione, Alessandro Del Dotto: «Gli impianti del peracetico sono stati realizzati sulle foci dei fossi spendendo oltre un milione di euro della comunità e sono pronti per essere messi in funzione: uno sul fiume Fiumetto, Motrone e sulla Fossa dell’Abate».Dall’altra c’è il sindaco di Camaioreche ricorda al senatore che la soluzione è stata messa in stand by per volontà dell’Istituto superiore di Sanità il quale ha informalmente sondato le disponibilità dei tecnici per avviare i relativi incontri e dice: «La balneazione deve essere una priorità di tutti, senza strumentalizzazioni e senza ricordarcene solo quando arrivano i divieti. Per quello che ci compete, Camaiore ha sempre fatto la sua parte ed è pronta a condividere il lavoro con chiunque abbia voglia di rimboccarsi le maniche Un impegno preso dal giorno della firma dell’accordo di programma».Da parte sua Viareggio si tiene fuori dalla polemica: l’assessoreammette «che va trovata al più presto una soluzione ma la nostra amministrazione ha fatto il possibile. Per il momento l’obiettivo è quello di revocare il divieto di balneazione già venerdì».