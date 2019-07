Rubano un'auto e provocano un incidente: inseguiti dalla folla

VIAREGGIO. Scene da film al Terminetto, con via della Portichina chiusa fino a tarda serata. Due giovani dopo avere rubato un’auto in via dei Pioppi e si sono dati alla fuga guidando contromano. In via dei Faggi accede l’inevitabile: l’auto in fuga provoca un incidente, arrivando poi in via della Portichina dove va a sbattere contro un'altra vettura, che finisce contro un muro. La donna che era la guida rimane contusa agli arti inferiori ed è costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

Ma non è finita. La fuga dei ladri prosegue a piedi, ma un gruppo di cittadini li insegue. Fino all'arrivo di una Volante della polizia: i due vengono bloccati e portati in commissariato.

Sul posto è subito intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Viareggio.