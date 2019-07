Barista del bar Italia aggredito con una bottigliata in faccia

VIAREGGIO. Aggressione al bar Italia, in piena Passeggiata, nel pomeriggio di ieri (5 luglio). Ad avere la peggio è stato Antonino, barista molto conosciuto, colpito da una bottigliata al volto in seguito ad una discussione con alcuni clienti per il pagamento del prezzo del servizio al tavolo. Secondo le prime testimonianze gli aggressori sarebbero stranieri e giovanissimi, probabilmente minorenni. In zona, infatti, gravita una presenza di giovani nordafricani che non sono nuovi a discussioni di questo tipo. Tanto che, appena qualche giorno fa, lo stesso barista ha dovuto rincorrere uno straniero che si era allontanato senza pagare il sovrapprezzo per il servizio al tavolo. In quel caso, però, l’uomo è riuscito ad “acciuffare” il fuggitivo e riportarlo indietro, ottenendo il pagamento del dovuto. Sul posto sono intervenuti la Volante della polizia di Stato, commissariato di Viareggio, e l’ambulanza inviata dalla Centrale operativa del 118.



Rimane il fatto che il tratto di Passeggiata dal Molo al Margherita è ancora quella che mostra maggiori punti di degrado, con la presenza di un’intensa attività di spaccio nella stradina dietro negozi e locali.



«Il sindaco ha sempre negato che vi fosse un problema sicurezza in città», interviene così la Lega con il capogruppoche ricorda: «Del Ghingaro si è dichiarato contrario al Decreto sicurezza del Governo».