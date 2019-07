Entrano nelle auto clonando i telecomandi

LIDO DI CAMAIORE. Nessun martello, sasso o piede di porco per entrare: adesso le macchine si aprono con un click. Un telecomando, un codice ed è fatta. Torna in Versilia la banda di ladri hi-tech: per entrare dentro alle macchine clonano i telecomandi delle auto mettendoli fuori, arrivando quindi a far saltare la centralina elettronica. Rubano all’interno e richiudono. Con il risultato che per aprirle di nuovo, il legittimo proprietario deve portare la macchina dal meccanico o dall’elettrauto.



Due casi di questi furti sono stati scoperti a Lido di Camaiore in via del Fortino nei giorni scorsi: martedì mattina i proprietari di due autovetture, parcheggiate a poca distanza una dall’altra, hanno provato ad aprire le portiere premendo il tasto del telecomando. Malgrado i tentativi, le auto non hanno dato alcun segno di reazione. Nessuna luce, nessuno scatto della serratura.



Pensando a un problema tecnico, gli ignari derubati hanno provato prima ad entrare utilizzando direttamente la chiave e poi a utilizzare un mazzo di riserva. Ma anche in questo caso niente: nessuna reazione. Inserendola manualmente nella serratura della portiera, la chiave non è entrata.I malintenzionati hanno, come detto, fatto il loro lavoro mettendo a segno il colpo in maniera tecnologica, senza spaccare neanche un vetro: sono entrati all’interno ma non hanno trovato nulla e hanno richiuso. Nessuno, a vedere le auto dall’esterno avrebbe pensato a un furto. I proprietari delle auto si sono dovuti rivolgere al meccanico per utilizzare sia il telecomando e le chiavi.I ladri di codici captano la frequenza radio tra la chiave elettronica e l’auto e registrano tutte le informazioni codificate. Con il codice, il ladro possiede – ad insaputa del proprietario dell’auto – come un duplicato del telecomando che gli consente di aprire l’auto quando vuole. I casi più frequenti di colpi messi a segno con queste modalità si verificano negli autogrill e nei parcheggi dei centri commerciali, dove i ladri hanno la possibilità di appostarsi indisturbati.