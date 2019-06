Quelle normali star dei Take That che fanno i turisti tra i versiliesi

VIAREGGIO. Sono stati i primi nel loro genere, quello delle boyband, che ha contrassegnato un’epoca della musica pop. E ancora oggi i loro nomi fanno tremare milioni di fan in tutto il mondo: adolescenti dell’epoca, parliamo degli anni Novanta, e oggi trenta-quarantenni (e più). Ma anche giovani e giovanissime. A cui è arrivato, evidentemente, l’eco della loro gloria. . Eppure i Take That, ieri protagonisti di un concerto da tutto esaurito al Summer festival di Lucca, hanno scelto un profilo tutt’altro che da superstar in Versilia, dove hanno soggiornato in vista dell’appuntamento in piazza Grande. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, i tre superstiti della formazione originale – non ci sono più Jason Orange e soprattutto Robbie Williams, protagonista di una carriera da solista ancora più stellare – non solo hanno fatto una pubblicità pazzesca a Viareggio e Lido di Camaiore, con foto e post sui social. Ma si sono anche concessi all’entusiasmo delle fan, con foto e selfie scattati un po’ ovunque: davanti all’hotel Principe di Piemonte, dove hanno soggiornato, e al ristorante La Risacca del bagno La Perla a Lido di Camaiore. Mark Owen, dal canto suo, ha anche pubblicato un video da cui si vede chiaramente che si è goduto il mare e il caldo della Versilia sulla spiaggia del bagno Corallo a Viareggio. Con grande naturalezza, e senza atteggiamenti snob, si sono comportati come semplici turisti inglesi. Con la differenza che i loro nomi sono conosciuti in tutto il globo...



I Take That, in questo senso, rappresentano una partenza del Summer Festival in grandissima salsa pop: sono stati una delle boyband più amate di tutti i tempi e anzi hanno inaugurato un filone, che però non ha mai portato i rivali (in particolare i Backstreet Boys) a scalzarne la popolarità tra le ragazzine.



I poster dei Take That, al pari di quelli delle Spice Girls e della serie tv Beverly Hills 90210, sono stati l’arredamento fondamentale delle camerette di una generazione di giovani e giovanissimi. Un fenomeno sociale, oltre che musicale, negli anni Novanta, in cui la band ha venduto milioni di dischi.Oggi tante di quelle fan sono diventate mamme e anche i “boys” non sono più tali, oltre che essere rimasti un terzetto. Ma a differenza di altre band giovanili che si sono eclissate, i Take That sono riusciti, tra alti e bassi, a mantenere la loro fama. In un certo senso hanno sfruttato anche il sapore di nostalgia che i quarantenni di oggi nutrono per l’epoca della loro giovinezza, quegli anni Novanta che ancora oggi rappresentano una delle decadi che hanno lasciato di più il segno nella storia della cultura di massa.Il concerto, perciò, è stato un ritorno al passato per migliaia di persone arrivate da tutta Italia (e non solo). La band ha proposto un, alternando canzoni storiche e nuovi brani. —