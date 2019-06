Derubato il titolare del bar Eden È il 5º colpo simile in un mese

Sale in auto dopo la chiusura del locale e gli portano via 200 euro e iPhone «Ho cercato di inseguirli, ma in piazza Mazzini sono passati con il rosso»





Lo ha seguito fino all’auto, aspettando che salisse e appoggiasse il borsello sul sedile del passeggero. E poco prima che facesse scattare la chiusura centralizzata, ha aperto lo sportello. Portando via il borsello con portafoglio, all’interno del quale c’erano 200 euro in contanti e l’iPhone. Poi la fuga sull’auto che lo aspettava e che la vittima ha provato a inseguire. «Ho cercato di leggere la targa e poi mi sono messo all’inseguimento – racconta David Pozzi, titolare del bar Eden in Passeggiata – ma quando sono passati con il rosso in piazza Mazzini ho dovuto fermarmi».



È lo stesso Pozzi a raccontare l’episodio di cui è stato vittima nella notte tra giovedì e venerdì. Il quinto colpo simile nel giro di un mese: nel mirino finiscono commercianti e commesse della Passeggiata, attesi alla fine della giornata lavorativa per predarli dell’incasso. Chiaro che si tratta di una banda. Sulle cui tracce si sono messe le forze dell’ordine.«Erano circa le 2,30 del mattino, avevo da poco chiuso il locale – racconta Pozzi – Sono andato verso l’auto parcheggiata in piazza D’Azeglio, sono salito e ho appoggiato il borsello sul sedile del passeggero. Un gesto normalissimo». Ma qualcuno era in agguato. «Non ho fatto in tempo a far scattare la chiusura centralizzata, come faccio sempre visto che sono un tipo previdente – prosegue il commerciante – Il ladro, infatti, è stato velocissimo: ha aperto lo sportello del passeggero e ha preso il borsello. All’interno c’erano il portafoglio con 200 euro e l’iPhone».Il malvivente è scappato verso l’auto che lo aspettava dietro la pensilina degli autobus in piazza D’Azeglio. «Ho cercato di leggere la targa del veicolo, che è partito a razzo – dice Pozzi – ma non ci sono riuscito. Poi mi sono messo all’inseguimento verso la via Foscolo. Ma quando loro sono passati con il rosso al semaforo di piazza Mazzini ho desistito: non potevo certo rischiare la vita per qualche centinaia di euro».L’iPhone è stato ritrovato in zona poco dopo: «Lo gettano via – spiega Pozzi – perché sono facilmente rintracciabili con il satellite». Ora i carabinieri stanno visionando le telecamere della zona per capire se ci possano essere delle buone tracce. I militari, guidati dal comandante, hanno ora l’obiettivo di fermare una banda che ha colpito cinque volte nell’ultimo mese, tra cui l’incasso portato via alla titolare delle gelaterie Viel e Veneta.«Ci auguriamo che dopo l’ennesima rapina, ai danni di un commerciante della Passeggiata anche questa notte – affermano i consiglieri comunali della Lega– il sindaco Del Ghingaro e la sua amministrazione la smettano di negare l’enorme problema della sicurezza che investe l’intera città». —