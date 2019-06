In calo le presenze degli stranieri, solo Forte mantiene il suo fascino

I turisti stranieri si fermano sempre meno in Versilia. Secondo l’Istat, che monitora arrivi e presenze turistiche in tutta Italia, negli ultimi anni i pernottamenti dei visitatori d’Oltreconfine si sono ridotti sul territorio viareggino e versiliese: parliamo del numero complessivo dei pernottamenti nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Cioè quante notti il cliente passa nella camera che ha scelto per fare le vacanze.



Fa eccezione Forte dei Marmi, dove aumentano – seppure in maniera minima – sia arrivi che presenze. Il fascino della capitale vip nei confronti di russi, arabi e non solo, appare resistente.



I dati sono gli ultimi resi disponibili dall’Istat e forniti al. Il calo delle presenze degli stranieri è evidente a Viareggio, ma anche nei Comuni di Camaiore e Pietrasanta. Dove si assiste a una vera e propria tendenza negativa dal 2015 al 2017. Un segno meno che compare, talvolta, anche sul numero degli arrivi. Con un doppio significato: le presenze, cioè le notti passate in Versilia, sono meno perché ci sono meno turisti non italiani. Non è una tendenza di cui rallegrarsi.A Viareggio il fenomeno è più schizofrenico. Nel 2017 il crollo delle presenze rispetto all’anno precedente è clamoroso: 440.779 contro i 556.815 del 2016. Nel 2015, però, erano ancora meno: 360.450. Questo significa che gli ospiti stranieri hanno, nei confronti della Perla del Tirreno, un amore molto... volubile. Inoltre c’è da sottolineare un aspetto importante: se gli arrivi non diminuiscono, ma i pernottamenti sì, vuol dire che a Viareggio ci si va lo stesso, però fermandosi meno notti. Quindi si incassa di meno. Su questo punto tutti gli osservatori concordano: il turista straniero ritiene eccessivi certi prezzi e non è disposto a sostenerli troppo, a maggior ragione quando non ritiene adeguati i servizi. Sono finiti da un pezzo i bei tempi in cui il tedesco col marco pesante in tasca spendeva e spandeva per diverse settimane in Versilia, come nel resto della Toscana.Sorprende anche il dato negativo su Camaiore e Pietrasanta. Dalle 242mila presenze registrate sui due Comuni nel 2015 si è passati alle 221- 222mila del 2017: un calo intorno all’8% nel giro di due anni.Oltre alla questione dei prezzi, c’è da chiedersi quanto abbia influito la minore paura di attentati in altre zone d’Europa e del mondo. È un tema scivoloso, ma anche Assoturismo Confesercenti, nelle previsioni per il 2019, ne parla in termini critici: «Il calo del turismo italiano ed internazionale – si spiega – quest’anno è dovuto alle condizioni meteo ancora incerte, che non favoriscono le prenotazioni, ma anche alla ripartenza delle destinazionidel Mediterraneo meridionale e orientali, frenate in passato dalle tensioni internazionali. Non a caso a soffrire sono soprattutto le aree costiere». Una sofferenza che, stando ai dati Istat, dura da qualche anno. —