Lavoratori in Versilia stretti nella morsa dei contratti sempre più precari

Stefania ha deciso: «Non mi farò più dire dalla direttrice “sei proprio una cretina, una deficiente” solo per aver dimenticato il cucchiaio nella vaschetta delle olive al banco». Il nome è di fantasia, ma la condizione testimoniata nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Cgil provincia “Te la racconto io Viareggio” al cinema Centrale in questi giorni è tutta reale. Il contratto in una grande catena commerciale - continua la testimonianza letta da Valentina Gullà (Filcams Cgil) «è a 20 ore settimanali, ma sono arrivata a lavorarne anche 50. Non sempre faccio il turno di riposo. Perché si lavora come muli. E guai a lamentarsi. Gli straordinari, invece, si perdono per strada». Stefania, dopo aver fatto ricorso addirittura agli ansiolitici, ha deciso di rivolgersi al sindacato per difendere i propri diritti.



«Se mi passa la paura farò vertenza già ora»: ci sta pensando Anna, cameriera ai piani, stagionale in un hotel di Viareggio, protagonista di un’altra delle storie portate all’attenzione della platea del cinema Centrale dalla Filcams. «Non sono dipendente diretta della hotel, ma di una cooperativa in appalto che fornisce anche i facchini che in albergo fanno tutto. L’orario arriva a toccare anche le 10 ore al giorni. I riposi saltano». Di recente la donna si è presa una “strapazzata” di peso: «Non avevo messo un asciugamano nella giusta angolazione». Alcune delle sue colleghe, continua il racconto, «si sono dimesse perché sono esauste». La scorsa stagione, la donna era impiegata come stagionale in un ristorante «dove ho riportato ustioni di secondo grado perché pulivo ripiani di metallo con prodotti caustici».



Elena, invece, lavora a bordo degli yacht. La sua testimonianza è stata portata dalla Filt-Cgil. «Ho la qualifica più bassa, quella di mozzo, a tempo determinato. Lavoro molte più ore di quelle stabilite dal contratto ed ho a che fare con ospiti molto viziati e molto esigenti. Se siamo in porto posso concedermi due ore di pausa. Se siamo in mare aperto, invece, resto a disposizione».La sua giornata lavorativa «non termina prima delle 23. Il lavoro è sette giorni su sette e raramente c’è un giorno libero, per uno stipendio di 50 euro al giorno». A bordo, continua il racconto, «si è soli. L’unica autorità è il comandante che spesso bada più alle esigenze degli ospiti che a quelle dell’equipaggio». Un giorno Elena ha deciso di rivolgersi alla Filt-Cgil: «Mi hanno fatto il conteggio del salario con il Contratto nazionale di lavoro e sono rimasta: ciò che dovevo riscuotere era circa tre volte di più. Sono stata risarcita in conciliazione. Continua a lavorare su imbarcazioni ma sono più consapevole dei miei diritti».Antonella, invece, lavora come educatrice per una cooperativa sociale, nei servizi destinati ai bambini da zero a sei anni. Sul posto di lavoro incontra sia i dipendenti di ICare che quelli diretti del Comune: «Abbiamo contratti molto diversi», racconta, «così come molto diversi sono i compensi». Perché le dipendenti della cooperativa «sono retribuite in base alle ore effettive che lavoriamo. Per cui dobbiamo sperare che nell’appalto siano sempre compresi anche i Centri estivi e non è detto che i Comuni siano sempre disponibili ad aprirli». Se non bastasse, il tipo di contratto è «a tempo indeterminato e, dunque, non possiamo neppure chiedere la disoccupazione».Quando il lavoro è quello della nautica, in Darsena, le condizioni non cambiano: «Pagamenti in nero, orari di lavoro pressoché infiniti, rapporti di lavoro sempre più precari», è il quadro descritto da, delegato Fiom-Cgil. «La continua frammentazione degli appalti e dei rapporti di lavoro fa sì che si frantumino anche i rapporti umani nei luoghi di lavoro. Le persone vengono catapultate in cantiere senza sapere niente. Alcuni di loro non parlano neppure italiano ed è impossibile dare loro una mano, un consiglio. E le ditte che li prendono a lavorare sono alla continua ricerca del contratto di lavoro più conveniente».Punto fondamentale di svolta è «il coinvolgimento della politica che non può più voltarsi dall’altra parte e fare finta di niente. Serve una vertenza unitaria per la nautica: lavoro, diritti, dignità e futuro». —