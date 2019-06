Girano per Città giardino con attrezzi da furto: denunciate due giovani

VIAREGGIO La polizia ha identificato e denunciato due giovani donne rom per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Intorno alle 13 di venerdì 21 il portiere di uno stabile nel quartiere Diaz a Città giardino contattava la sala operativa 113 per segnalare la presenza di due giovani ragazze che, con scuse poco credibili, avevano cercato di introdursi all’interno dell’edificio e, per tale motivo, erano state allontanate dallo stesso portiere. Ricevute le descrizioni fisiche, la volante si metteva immediatamente alla ricerca delle due donne che venivano rintracciate poco dopo nei pressi di via Buonarroti.





«Fermate e sottoposte a controllo – si spiega in una nota – le due giovani venivano trovate in possesso di tre cacciaviti, una inglese, una forbice ed un paio di guanti: tutti utensili verosimilmente utilizzati per forzare le serrature delle porte di ingresso delle abitazioni. Tali sospetti venivano poco dopo confermati dagli accertamenti effettuati in ufficio, dai quali sono emersi a carico delle due donne numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione». A quel punto le donne sono state denunciate.