Escursionista sbatte contro la parete durante la scalata: è grave

Intervento del Soccorso alpino sul monte Corchia: l'uomo era in cordata assieme ad altre due persone quando ha perso l'equilibrio forse per colpa di un cedimento di un masso

STAZZEMA. Intervento del Soccorso alpino sul monte Corchia dopo che un escursionista ha sbattuto contro una parete mentre stava facendo una scalata assieme ad altre due persone.

L'incidente è avvenuto dopo le 10 di domenica 23. Secondo una prima ricostruzione l'uomo faceva parte di una cordata impegnata nella salita della via alpinistica "No trip for cats" quando avrebbe perso l'equilibrio, probabilmente a causa di un masso che ha ceduto. L'uomo ha battuto contro la parete e sarebbe in gravi condizioni.

L'elisoccorso Pegaso ha provveduto al recupero del ferito. Il Soccorso alpino ha preso in carico gli altri due componenti della cordata in parete, che non hanno riportato conseguenze.