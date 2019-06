Annullato il Gran Galà con Katia Ricciarelli

TORRE DEL LAGO. «Il Gran Galà Katia Ricciarelli–Vivere una fiaba, programmato per il 6 luglio, è stato annullato» annuncia il sito della Fondazione Festival Pucciniano, relativamente all’evento organizzato per celebrare i 50 anni di carriera della soprano. L’annuncio della serata, che Canale5 avrebbe poi mandato in onda dopo l’estate, era stato fatto dalla stessa Ricciarelli sul palco del Teatro Jenco nel giorno della inaugurazione, al fianco del sindaco Giorgio Del Ghingaro e di tutta la Giunta. Un recente incidente domestico dalla prognosi di 40 giorni, però - così la lettera che la Fondazione dl presidente Alberto Veronesi ha ricevuto dalla artista - ha costretto Ricciarelli a rinunciare all’appuntamento torrelaghese.



«L’evento è solo rinviato», spiega al TirrenoGraziella Terrei, produttrice dello spettacolo e manager di Ricciarelli: «Era stato pensato ed organizzato come la festa dell’artista. Era impossibile che Katia Ricciarelli affrontasse il palcoscenico, in questa occasione, in condizioni che non fossero il massimo del suo splendore».



Precisazione doverosa, visto che il lavoro della soprano non si è certo fermato a causa dell’infortunio ad un ginocchio. Ricciarelli era a Verona, appena qualche giorno fa, dove ha ritirato il riconoscimento “Disco d'oro-Galà Opera lirica” regalando un’esibizione dal palco. Né si ferma la tournée “Queenmania & Katia Ricciarelli” che vedrà l’artista a Bergamo il 28 giugno: «Su venti serate Ricciarelli si esibirà in 4 o 5», continua Terrei, «con una canzone all’inizio ed una alla fine». Salterà, invece, l’appuntamento siciliano del 16 giugno, Cavalleria Rusticana in scena al Mythos Opera Festival. Mentre l’artista sarà regolarmente presente a “Lirica sul Tevere”, evento dedicato ai cinquanta anni di carriera della soprano, organizzato ad Orte (Lazio), dove Ricciarelli è presidente della commissione giudicatrice. L’artista ha anche mantenuto l’impegno per tutte le regie cui sta lavorando.«Per Torre del Lago, teatro scelto proprio da Ricciarelli che ha deciso da sola di realizzare lo spettacolo», è ancora la voce di Graziella Terrei, «stiamo lavorando per ricontattare i cantanti - ne erano previsti quindici, lirici e non - e di “incastrare” le date con la disponibilità di Mediaset e di, che avrebbe presentato insieme a Ricciarelli. Non è cosa facile, visto che per la data del 6 luglio avevamo iniziato ad organizzare nell’ottobre 2018. Adesso devo rimettere in piedi tutto il meccanismo».Intanto, però, il Pucciniano informa che fino all’undici luglio è possibile chiedere la restituzione dei biglietti, visto che al momento un’indicazione di altra data non è possibile.Alla domanda se vedremo comunque Ricciarelli a Viareggio, dove è di casa, nel corso dell’estate, Terrei risponde: «Se ad una serata del Pucciniano viene invitata, volentieri: sarà ben contenta di essere presente».