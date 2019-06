La derubano mentre ricarica le bottiglie d'acqua alla fontanella

CAPEZZANO PIANORE. Quante volte lo aveva fatto, di lasciare la borsa nell’auto mentre ricarica le sue bottiglie d’acqua. E quante volte aveva lasciato l’auto aperta. Il parcheggio, d’altronde, è proprio lì, davanti alle fontanelle, sotto gli occhi di tutti. E per riempire sei bottiglie d’acqua, poi, le servono cinque, sei minuti al massimo. Ma questa volta la borsa è sparita con tutto quello che aveva dentro. Fortunatamente, non molto.

È successo il 15 giugno pomeriggio lungo la via Sarzanese, a Capezzano Pianore, davanti alle fontanelle dove ogni giorno decine di abitanti e gente di passaggio si fermano per ricaricare le bottiglie con l’acqua potabile.

L’anziana signora ha parcheggiato l’auto proprio davanti alla fontanella. Ha lasciato dentro la borsa, senza chiudere però le portiere. Ma, al ritorno, la borsa non c’era più. Il ladro si è approfittato di uno suo momento di distrazione per aprire la portiera e portarle via la borsa. Dentro, di valore, aveva solo le carte di credito che però è riuscita a bloccare in tempo. La donna ha denunciato il furto ai carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza.