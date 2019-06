Censimento della popolazione: Comuni a caccia di 25 rilevatori

viareggio. L’Unione dei Comuni della Versilia ha indetto un bando per il reclutamento di 25 rilevatori per il censimento della popolazione nel triennio 2019-21. I rilevatori saranno ripartiti fra i comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema. . Le domande devono essere presentate entro le 13 dell’8 luglio compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’Unione dei Comuni della Versilia www.unionedicomunialtaversilia.lu.it. La presentazione delle domande può essere fatta direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni, tramite PEC all’indirizzo unionedicomunialtaversilia@postacert. toscana. it o tramite posta raccomandata con avviso di ritorno.



«Ai rilevatori – si spiega nel bando – sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo di questionari riconosciuti regolari, secondo i parametri impartiti dall’Istat. Tale compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere sarà comprensivo di ogni spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi altra natura. A titolo indicativo per le indagini di lista sono previsti i seguenti compensi. Per l’indagine areale 1 euro per indirizzo verificato/inserito; 10 euro per questionario compilato faccia a faccia presso l’abitazione della famiglia con intestatario italiano; 16, 50 euro per questionario compilato faccia a faccia relativo a famiglia con intestatario straniero; 1 euro per abitazione non occupata; 1 euro per individuo verificato. Per l’indagine di lista: 13 euro per questionario compilato faccia a faccia relativo a famiglia con intestatario italiano; 16 euro per questionario compilato faccia a faccia relativo a famiglia con intestatario straniero; 7 euro per questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia con un operatore o un rilevatore; 8 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso. Il non corretto svolgimento del lavoro, il mancato rispetto dei tempi della rilevazione indicati dall’Istat e verificati dal responsabile può comportare la cessazione anticipata dell’incarico. Il pagamento della prestazione, avverrà dopo che l’Unione dei Comuni della Versilia avrà ricevuto dall’Istatil compenso per il pagamento dell’indagine».



Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo: essere in possesso di diploma di scuola media superiore; sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE, oppure regolare permesso di soggiorno in caso di cittadino straniero. È titolo preferenziale avere già svolto indagini censuarie. Fra gli aspiranti alla funzione di rilevatore verrà formata una graduatoria: maggiori punteggi per possessori di laurea e con esperienza in questo tipo di attività. —