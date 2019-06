Sabato la premiazione dei giovani architetti che progettano la Viareggio del futuro

VIAREGGIO. «Viareggio, il sogno di una città?». Con questo titolo suggestivo e problematico al tempo medesimo, si svolgerà sabato 15 giugno al Principe di Piemonte il Premio “Carlo Pucci” riservato a giovani architetti dediti a dare un volto urbanistico al futuro di Viareggio e dell’intera riviera. Il Premio, dopo tante fortunate edizioni, è organizzato dall’Ordine degli architetti di Lucca presieduto da Patrizia Stranieri. Farà una lezione magistrale Maria Adriana Giusti, autrice di molti importanti libri sul passato viareggino. Vi sarà un mio intervento sulla storia cittadina. Il Premio è un’idea e un’organizzazione degli amici di Carlo Pucci, che fu un celebrato attore di tante belle opere in esterni ed interni di edifici. I suoi amici sono raggruppati in associazione presieduta da Gian Pietro Benini, appassionato animatore di quest’iniziativa che si ripete puntualmente negli anni e che vede quest’anno la partecipazione al Premio di ben 25 autori, isolati ed in gruppi di studio, che elaborano vari scenari valutati con particolare attenzione dell’associazione Italia Nostra condotta in provincia da Antonio Dalle Mura.



E’ ancora possibile sognare una città come Viareggio? Certo che il suo attuale assetto fece parte di visioni ed annunciazioni che interessarono le generazioni a partire dagli inizi dell’Ottocento quando, a ridosso della vecchia Torre Matilde, sulla via Regia, si insediarono parecchie famiglie nobili lucchesi che costruirono palazzi di intonazione “medicea” cioè toscana ripetendo lo stile “bella dimora borghese” dei casoni di famiglie quali i Cenami, i Lippi, i Bottini, i Mansi, gli Arnolfini, i Guinigi. Gente che aveva fatto e faceva la storia del ducato di Lucca. In questi palazzi, dove si distinsero i Belluomini e i Cittadella, si festeggiavano soprattutto i mesi delle invernali quaresime, quando a Lucca era proibito danzare e giocare.



Ma attorno ai palazzi presto si organizzò anche un abitato “minore” fatto di famiglie urbanizzate di ex contadini di addetti agli scambi commerciali nel nascente porto. Dopo il 1820, la stessa Paolina Bonaparte si fece costruire un palazzotto secondo un’inclinazione tipicamente balneare mentre la borbonica Maria Luisa sempre in via Regia faceva progettare un palazzotto “reale” con aspetto neopalladiano che proseguiva fino al casino di caccia nella Pineta di levante.Con quest’edificio progettato dal Nattolini (con stupenda facciata in colonne), la città svoltò totalmente a nord-ovest. Cioè prese “totalmente” ad assecondare lo sforzo di taluni imprenditori che ebbero un loro sogno: quello di fare di Viareggio la “perla” delle vacanze estive degli italiani. Sorse così la Viareggio dei prestigiosi stabilimenti balneari, degli hotel di lusso, degli chalet, benissimo raccontati da Tobino. Fu un’urbanizzazione splendida, felice, che rivelò non solo la passeggiata dei teatri e dei caffè concerto, ma vide sorgere piazze e pinete amplissime, senza disturbare quel paesaggio di incanto che ai primi del Novecento avrebbe portato Gabriele D’Annunzio. E che sarebbe tanto piaciuta a scrittori come Thomas Mann ed Eric Maria Rilke, a pittori come Boeklin e Paul Klee, nonché i post-macchiaioli quali Nomellini, Pagni, componenti con Puccini il famoso e leggendario club di Bohème.A questo slancio voluttuoso si unirono due progettisti formidabili, il viareggino ingegner Alfredo Belluomini e il ceramista e pittore fiorentino Galileo Chini. Che disegnarono la Viareggio eclettica, decò e liberty del Gran Caffè Margherita, del Kursaal, della sede della Misericordia, epoca di eccellenti invenzioni architettoniche sempre narrate da Adriana Giusti nei suoi libri.Poi trionfò il fascismo. Che vide convergere su Viareggio le attenzioni della famiglia Ciano, di Edda Mussolini, figlia del Duce, di alcuni importantissimi gerarchi i quali richiesero ad architetti fiorentini di abbandonare i fraseggi mondani e floreali, sostituendoli con uno stile rigoroso, essenziale, funzionale. E si ebbero la stazione ferroviaria e lo stabilimento Principe di Piemonte nonché molte facciate di bagni a nord di piazza Mazzini.Dopo la guerra si tentò di dare alla spiaggia di levante un futuro di bellezza e potenza. Così fu incaricato Galileo Chini, tornato in moda, di progettare alcuni edifici “al vialone”. Non se ne fece nulla. La palla passò ai banali assertori della cultura mainstream, cioè di massa, che imposero la banale Città giardino fatta di casermoni e scatoloni senza pregio. E venne l’invasione pessimamente disegnata dell’ex Campo di aviazione.Il Premio “Pucci” intende spronare ad un’inversione di tendenza. Viareggio può ancora sognare una strutturazione sensata della zona porto (la cui viabilità è proibitiva) e delle zone periferiche ex Salov. Verranno tempi migliori? Resta l’interrogativo.