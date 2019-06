La aspetta di notte fuori dal locale e le ruba l’incasso di ventimila euro

CAMAIORE. Sale in macchina, dopo ore e ore a servire spritz, caffè e cappuccini ai clienti. Appoggia sul lato del passeggero la busta con l’incasso di più giornate di lavoro: ci sono circa ventimila euro dentro, un mese di stipendi. Accende il motore, mette la prima e parte. Ma la portiera, lato passeggero, si spalanca. Un uomo infila il braccio dentro e afferra la busta. Poi scappa, a piedi. Gira l’angolo e un’auto parte a tutto gas. Nessuno sa che tipo di auto sia. E lei, Rossella Dini, 56 anni, rimane lì, ferma, scioccata e ammutolita nella sua disperazione.



Rossella è la proprietaria del bar Luana, sulla via Sarzanese, a Capezzano Pianore. Un locale storico, molto conosciuto, aperto nel 1976 e sempre rimasto all’avanguardia. È gestito da un team interamente al femminile, tanto che rosa non è solo la gestione ma pure il colore del locale. Rossella porta avanti l’attività insieme alla sorella, Annarita, e alla intraprendente figlia Guenda Biagi. Hanno deciso di puntare su tre cose per il locale: primo, il forno, con una pizzeria al taglio, la prima del paese, con focacce, pizze, pizzette e hot dog; secondo: la pasticceria, di produzione propria; infine: la ricevitoria, che è stata potenziata con le scommesse. Un reparto peraltro fortunato.



Tante le vincite a più zeri registrate qui, anche se, il motivo per cui i locale è sempre molto frequentato, è un altro, cioè il bar.È possibile – più che probabile – che l’autore del furto sia proprio un cliente del locale. O comunque qualcuno che conosce bene orari e abitudini della titolare.Sono le 22.30, quando lei esce dal lavoro passando dal retro, dove parcheggia sempre il suo mezzo. Ci sono telecamere, lì fuori, e riprendono tutto: lei che sale in auto, la macchina che parte, l’uomo che apre la portiera, che afferra la busta con i soldi e che scappa. Riprendono tutto, ma il volto dell’uomo no. Ha un berretto in testa, la maglia tirata su, sul volto. La titolare non ha il tempo nemmeno di capire se sia giovane, anziano, italiano o straniero. Nulla. Vede solo un braccio entrarle nell’auto e portarle via giornate di lavoro.Sul posto intervengono i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Viareggio guidata dal capitano. Vengono visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza e vengono fatti rilievi anche sull’auto della donna. I militari stanno cercando di capire se l’autore del furto ha lasciato impronte e se siano collegabili a qualcuno.Non è il primo caso in Versilia. Due settimane fa era stata derubata un’altra ristoratrice: Assunta Venturini, 80 anni, che gestisce il ristorante da Aldo nella galleria Balena, in Passeggiata a Viareggio. Stava tornando a casa, all’ex Campo di Aviazione, quando un’auto, all’altezza di via Vittorio Veneto, si è accostata. Un uomo è sceso, ha aperto la portiera, ha afferrato la borsa (dove c’erano duecento euro) ed è fuggito. Secondo i militari, però, i due casi non sono collegati.Nel furto di Viareggio, è possibile che la donna sia stata scelta a caso. A Capezzano Pianore, no. Sicuramente, in quest’ultimo caso, l’autore del furto sapeva che il bar chiudeva a quell’ora, che nella busta ci sarebbero stati parecchi soldi, che la titolare aveva l’auto nel parcheggio sul retro e che sarebbe stata sola. E allora l’ha aspettata, volto coperto, nel posto e all’ora precisa in cui sarebbe uscita. Ha calcolato tutto ed è riuscito a portarsi via ventimila euro. —