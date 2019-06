Furto in chiesa durante la festa per l’inaugurazione

Entrano mentre è in corso il rinfresco e portano via la borsa del parroco All’interno anche le chiavi della nuova struttura. I volontari faranno la guardia

VIAREGGIO. Quella borsa lasciata in sacrestia ha fatto gola perfino nella giornata della dedicazione della nuovo chiesa della Resurrezione al Varignano, presenti il vescovo Paolo Giulietti e le autorità civili e militari di Viareggio e non solo. Così, al momento del rinfresco al termine dell’affollata cerimonia religiosa, una mano che ha voluto sporcare il significato dell’evento oltre che rubare, ha trafugato la borda di don Marcello Brunini, parroco del Varignano, all’interno della quale erano il telefono cellulare, parte dei progetti della nuova costruzione e, soprattutto, le chiavi della chiesa. Con la conseguenza che oggi e forse anche domani i volontari del quartiere che si sono fatti avanti dovranno fare la guardia notte e giorno per scongiurare ulteriore visite non gradite. Dopo di che sarà necessario provvedere a sostituire tutte le serrature appena installate nella struttura nuova di zecca.







La cui dedicazione è stata salutata dalla folla delle grandi occasioni, in una occasione di festa religiosa e civile. E sembra quasi impossibile che solo a fine 2011 a poca distanza dal vecchio edificio di culto, oggi sostituito interamente dal nuovo, siano risuonati i colpi di pistola di un agguato che solo per caso non divenne mortale. Come ha voluto ricordare don Marcello allo stesso vescovo Giulietti, appena arrivato alla guida della Diocesi. E non sarà un caso che monsignor Giulietti, nelle parole rivolta alla folla assiepata sul piazzale, abbia ricordato come la storia della parrocchia del Varignano sia storia che una chiesa «che ha sempre privilegiato la compagnia degli ultimi».Nell’aprire la cerimonia religiosa, don Marcello ha ricorda la «necessità che il cuore sia protagonista». E di cuore ne ha messo chi ha realizzato la nuova struttura, caratterizzata dalla presenza - dentro e fuori - delle opere dell’artista veneto, tanto leggere strutturalmente quanto ricche di simbolismo e significato. Dietro l’altare - centrale - spicca la vetrata realizzata riprendendo il tema della Cappella degli Scrovegni a Padova, in un collegamento inevitabile tra interno ed esterno.Spiccano, nella nuova struttura, le panche bicolori: la seduta è infatti quella delle panche della vecchia chiesa, per dare un segnale di continuità.





Tra le voci che hanno salutato l’aprirsi del portone per fare entrare i fedeli, anche quella di Alfredo Poli, patron dell’impresa costruttrice “Poli strade” di Campi Bisenzio: «In tutti ho trovato la voglia di fare, di crescere, di realizzare».



Don Giuseppe Russo, rappresentante della Cei che ha fortemente voluto la costruzione della nuova chiesa, al Tirreno ha ricordato «il lavoro di squadra di tutte le componenti impegnate nell’opera, comprese le singole persone, la comunità del quartiere».



Lavoro che ha dato origine «ad uno spazio liturgico ben misurato e ad un buon equilibrio di elementi artistici ed iconografici». Una chiesa - ha ricordato don Russo - «qualifica un territorio, un quartiere, dando un contributo ed un messaggio permanente». —