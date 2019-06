Concessi gli arresti domiciliari al consulente artistico del Festival Puccini

VIAREGGIO. Ha lasciato ieri il carcere per passare ai domiciliari il noto pianista internazionale Gianfranco Pappalardo Fiumara, 41 anni, nominato consulente della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago nel marzo di quest’anno. Era stato arrestato tre giorni fa per un tentativo di estorsione dai carabinieri della compagnia di Giarre in Sicilia.

Leggi anche Pucciniano nel caos: arrestato il consulente artistico nominato a marzo

Lo ha deciso il Gup di Catania, Carlo Umberto Cannella, dopo l’interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri alla presenza del suo legale di fiducia, l’avvocato Enzo Guarnera che ha confermato la notizia, ma non ha reso noti i particolari della vicenda. L’artista era stato bloccato da militari dell’Arma in abiti civili davanti alla chiesa di San Matteo, nella frazione di Trepunti di Giarre a Catania. Dopo una perquisizione è stato portato in caserma e poi trasferito nel carcere della città. Secondo quanto si è appreso il tentativo di estorsione sarebbe maturato all’interno della sfera personale del pianista e non nell’ambito della sua attività professionale.



Appresa la notizia, la Fondazione Festival Pucciniano aveva deciso, nei giorni scorsi, «in via cautelativa» di «sospendere l’incarico di consulenza». Il presidenteha dichiarato al: «Sono amareggiato per la notizia che riguarda un consulente per i rapporti con il Mibac della Fondazione Festival Pucciniano, che, come riportato dalla stampa siciliana, avrebbe in questo momento gravi problemi con la giustizia. Di comune accordo con il cda, e per mia diretta iniziativa, il professionista viene immediatamente sospeso dalla carica. Riponiamo nella magistratura la massima fiducia ed esprimiamo il più vivo auspicio che egli possa dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestatigli».Il caso dell’arresto ha causato una bufera politica intorno al Pucciniano: l’opposizione in consiglio comunale ha chiesto un nuovo bando e la rimozione del cda. —