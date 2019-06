Addio ad Armando Verdigi, una vita tra il bar e la politica

Piano del Quercione. Armando Verdigi era un’istituzione a Massarosa, Tutti lo conoscevano non solo perché è stato il fondatore del bar Chiara ma anche per il suo impegno politico. È scomparso ieri all’età di 75 anni e molti lo ricorderanno come una persona. . Una comunità intera si è stretta intorno alla famiglia nella giornata di ieri, anche il consigliere comunale Silvano Simonetti che lo ricorda come il proprio “maestro politico”.



«Il mio ricordo, come quello di molti, è stato sempre contrassegnato da profonda amicizia e lealtà - racconta Simonetti - È stato lui, nel lontano 1977, a farmi la prima tessera del Pci e convincermi, da lì a poco, ad accettare la proposta di diventare segretario della sezione di Piano del Quercione. Erano anni in cui la partecipazione attiva in politica era totalizzante e tale da sottrarre molto al tempo libero, al lavoro ed agli affetti».



Con lui molti di noi hanno condiviso l’impegno per le “feste de L’Unità” nella gestione degli stand che coinvolgevano sempre anche la moglie Lisetta ed i figli Marco e Chiara, che da qualche anno portano avanti l’attività di famiglia.«Ricordiamo anche il suo impegno istituzionale nel Consiglio di frazione di Piano del Quercione e le sue proposte sempre ricche di slancio e fantasia tali da far sembrare una sciocchezza anche la cosa più complicata - continua il consigliere Simonetti che era strettamente legato a Verdigi - Eravamo come una famiglia ma nelle discussioni non faceva sconti a nessuno e senza tanti giri di parole arrivava subito al cuore del problema. In particolare con lui e confacevamo le ore piccole a parlare dei problemi del Comune. Anche recentemente, con quel solito piglio, sebbene già provato dalla malattia, venne a trovarci all’inaugurazione del Comitato elettorale facendo alcune proposte dicendo: “guardate che se poi le cose non le fate vengo io a sistemarvi”. Domani lo saluteremo: per molti di noi sarà solo un “arrivederci” perché quello che ha seminato continua a vivere».I funerali si terranno martedì 11 alle ore 16 alla chiesa della sua Piano del Quercione. —