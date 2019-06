Aggredito con una falce: «Voleva uccidermi ma non so perché»

CAMAIORE. Seduto al tavolino appoggiato contro il muro bianco, Tiziano Giorgetti fissa il brodo già freddo. Ha il braccio sinistro fasciato. Una ferita ricucita che gli attraversa la testa. «Non so nemmeno quanti punti ho. Venti, forse», dice biascicando le parole. Ancora non riesce a parlare, dopo l’aggressione subita il 31 maggio sotto casa, a Santa Maria Albiano (Camaiore), quando qualcuno, ancora nessuno sa chi, lo ha colpito alle spalle, al buio, con una falce, o qualcosa di simile a una falce, prima in testa, poi nella schiena, facendolo finire all’ospedale Cisanello in condizioni critiche. Dopo due operazioni, da venerdì pomeriggio, è stato trasferito qui, al Versilia. Si alza da solo, mangia (poco), riesce a scrivere. Ma parlare, quello no, non riesce ancora a farlo, non bene.



Il colpo in testa ha colpito l’area di Broca, cioè quella parte dell’emisfero cerebrale che serve per l’elaborazione del linguaggio. Comunica con i gesti, quando riesce. Il resto lo scrive sul block notes del telefonino. «Recupererò. Ci vorrà tempo, ma tornerò a parlare bene», dice a Il Tirreno. Sul braccio destro, sbucano sotto la benda due tatuaggi: la testa femminile con le tre gambe piegate della bandiera siciliana («io amo la Sicilia, un posto bellissimo») e un uroboro, un serpente che si morde la coda, un simbolo dell’antichità del tempo ciclico, l’eterno ritorno: «È il simbolo del nostro destino – spiega –. E se penso che la scorsa notte fa parte di questo ciclo...». Sembra fare una pausa. In realtà, non terminerà mai la frase.

Quella notte, quindi. Il terrore trasuda ancora dai suoi occhi. Lucidi, spalancati. Sembra ancora lì, alle 11 di sera del 31 maggio. «Avevo i sacchetti della spesa in mano quando sono entrato nel viottolo». Un sacchetto a destra, l’altro a sinistra. Nella mano destra ha anche il cellulare con la torcia accesa. «Ho sentito qualcuno correre dietro di me, ma non ho fatto in tempo a girarmi che mi ha colpito in testa, poi una seconda volta alla schiena». Rimane in piedi. I sacchetti e il telefono cadono a terra. Anche gli occhiali da vista gli cadono. Lui, 50 anni, si volta e prova a difendersi, contro una persona che però non vede. Viene ferito al braccio (l’ascia taglierà il tendine) e alla pancia. Poi il suo aggressore scappa. «Non sono riuscito a vederlo. Era buio e senza occhiali, inoltre, non ci vedo bene». Si trascina fino a casa. La madre sta guardando la tv. «Quando ero fuori gridavo aiuto, ma lei non ha sentito. Aveva il volume alto».Si accascia sul pavimento della cucina, mentre la madre chiama il 118. «Mi sentivo svenire, non avevo più forze dal sangue che avevo perso. Mentre mi colpiva mi chiedevo: perché proprio a me? Queste cose succedono nei film, ma nella realtà...». Inizia a piangere. Resta in silenzio. Poi riprende. «Io non so chi sia, non ho mai fatto del male a qualcuno. Mi voleva uccidere, questo mi sembra chiaro. Ma non so perché. In paese non sono ben visto. Credo non piaccia ai miei compaesani il giardino di Maria. Sono molto credente, sa. Però non credo che qualcuno, qui, possa arrivare a tanto. Bisogna avere anche coraggio per fare una cosa simile».A fine giugno, racconta, avrebbe installato le telecamere davanti casa. «No, nessun motivo in particolare – dice –. Le telecamere oggigiorno servono sempre. Se fossi riuscito a metterle prima, ora i carabinieri avrebbero trovato il responsabile». Uscire dall’ospedale non sarà facile, per lui. «Sapere che chi ti stava per uccidere è ancora lì fuori mi manda nel panico». —