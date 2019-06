Uno yacht di Azimut splende a Times Square a New York

VIAREGGIO. Si è fatta desiderare come la più bella delle signore, ma alla fine la scintilla è scoccata: il 6 giugno l’Azimut S6 ha finalmente raggiunto Times Square, cuore e simbolo di New York. «È questa l’eccezionale location, unica al mondo - si legge in una nota - che ospita l’esclusiva ed emozionante installazione, con protagonista uno dei modelli di yacht più prestigiosi della gamma di Azimut Yachts. Questa straordinaria iniziativa completa le celebrazioni newyorkesi organizzate da Azimut Benetti Group per festeggiare i suoi 50 anni e si svolge in collaborazione con Design Pavilion e NYCxDesign, a conferma dell’impegno del Gruppo per un sempre maggiore interscambio tra arte, nautica e design».



«Il Gruppo Azimut Benetti, leader mondiale nella costruzione di megayacht, dopo aver celebrato il suo cinquantesimo anniversario in un’esclusiva cena di gala avvenuta l’11 maggio scorso presso la Rainbow Room, al 65° piano del Rockfeller Center, ha scelto per sé il più bello dei regali di compleanno: un’esclusiva installazione che ha come protagonista uno yacht di 18 metri, l’Azimut S6, e come location la celebre Times Square di New York. L’installazione (preceduta l’anno scorso da quella dell’Azimut S7 di fronte alla Triennale di Milano durante la Design Week e realizzata nuovamente da FeelRouge Worldwide Show) fa parte di un’operazione culturale volta ad evidenziare il Dna del brand Azimut, che da sempre ibrida la nautica con elementi inattesi, rompe le regole tradizionali, sovverte l’ordine costituito delle cose. In questo senso anche la scelta dei luoghi in cui esporre il prodotto non è casuale».