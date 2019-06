Protesi in cambio di favori: il chirurgo plastico dovrà risarcire l’ospedale

FORTE DEI MARMI. Ha tenuto «condotte denotanti un palese disprezzo dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo status di pubblico dipendente», provocando in questo modo un «danno al decoro e alla credibilità» delle aziende per cui lavorava. Per questo la Corte dei conti ha condannato Mario Dini, chirurgo plastico fiorentino, ma residente a Forte dei Marmi (dove è molto conosciuto), a pagare un risarcimento danni di 25mila euro all’azienda ospedaliera di Careggi e altri 25mila all’università di Firenze. A questi si aggiungono altri 11. 317, 48 euro che dovrà pagare all’azienda ospedaliera a titolo di «danno patrimoniale diretto».

Si chiude così la vicenda giudiziaria dell’ex primario di chirurgia plastica ed estetica dell’ospedale di Careggi, che nel 2011 sollevò un polverone nella sanità toscana. Dini venne accusato di aver lavorato fuori dall’ospedale senza rispettare le regole dell’intramoenia allargata, di aver ottenuto favori dalla Johnson&Johnson per utilizzare le sue protesi al seno, e di aver sistemato almeno un concorso per un posto da specializzando nella sua disciplina. Nel 2013 patteggiò la pena a due anni di reclusione (pena sospesa) per i reati di peculato, corruzione e concussione. Il peculato era relativo all’accusa di appropriazione indebita delle somme provenienti dall’attività di intramoenia che sarebbero spettate all’azienda ospedaliera e che invece aveva occultato. Non solo, Dini, «al fine di favorire la società Mentor Medical Italia srl (facente parte del gruppo Johnson&Johnson) nella vendita di presidi medico-chirurgici (in particolare, protesi mammarie) all’ospedale Careggi di Firenze – si legge nella sentenza della Corte dei conti – ha accettato la promessa di utilità costituite dalla futura realizzazione di iniziative, da parte della predetta società, volte a promuovere mediaticamente la sua immagine di chirurgo plastico (ad esempio apparizioni televisive, corsi didattici), nonché ricevuto le utilità costituite dall’organizzazione di viaggi all’estero collegati alla partecipazione a congressi medici, a spese della stessa società». Da qui l’accusa di corruzione.





La procura aveva chiesto di condannare il medico al pagamento di quasi 170mila euro. Ne dovrà pagare molti meno, ma comunque non pochi. Il danno patrimoniale era molto semplice da calcolare: è il 5% dei compensi percepiti, per ciascuno degli anni interessati (cioè dal 2008 al 2011), in relazione all’attività libero-professionale svolta in regime di intramoenia e per la quale non era stata versata la quota che spettava all’azienda. Il danno ammonta a 11. 317, 48 euro. Poi c’è il danno di immagine che «consiste – si legge nella sentenza della Corte dei conti –nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine e alla personalità pubblica della pubblica amministrazione, in conseguenza della condotta illecita serbata dai propri dipendenti». E, scrive ancora, «quest’ultima evenienza si attaglia bene al caso di specie».