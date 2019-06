L'omaggio di dieci famosi street artist alla strage di Viareggio

viareggio. Un muro di colori, per un segno di rinascita nel luogo della strage ferroviaria del 2009. A dieci anni dalla tragedia che ha sconvolto la città di Viareggio, il Soroprimist International Club di Viareggio-Versilia promuove il progetto “Binario 10”, un’iniziativa per celebrare il mese della memoria, in collaborazione con il Comune di Viareggio e l'associazione dei famigliari delle vittime “Il Mondo Che Vorrei”. . Da mercoledì inizieranno ad alternarsi alcuni tra i più conosciuti street artist italiani che giorno dopo giorno, firmeranno con il proprio estro una parte del muro che divideva via Ponchielli dal binario numero 10, poi demolito. Proprio quella tragica linea di confine che ha segnato la distruzione. E che adesso dovrà diventare invece simbolo di rinascita. Data la lunghezza del muro, e quindi l'impossibilità di gestirlo in un'unica azione, il recupero partirà dalla parte centrale, quella che si trova proprio davanti al Parco della Memoria, e proseguirà poi a trnache per singoli pannelli per un totale di 25 metri.



I murales verranno poi simbolicamente donati alla città mercoledì 26 giugno alle 17.



Direttore artistico dell'iniziativa è il professor, docente di Lettere di Montecatini, collezionista, organizzatore di eventi e amico di artisti di fama nazionale ed internazionale.Dieci sono gli street artist che hanno aderito prestando la loro opera gratuitamente: oltre ai due viareggini, Blub, Exit Enter, Ache77, Miles, Oblo , Libertà , A m'l rum da me,. Sono tutti personaggi di alto profilo, richiesti sia in Italia che in Europa, alcuni impegnati dal Sud America all'Australia.«In via Ponchielli ora c'è rimasto un muro anonimo e preda di facili atti ancor più deturpanti - spiega la presidente del Soroptimist Brunella Dinelli - abbiamo pensato quindi, in concomitanza col decimo anniversario della strage, di contribuire a valorizzare quest'area per simboleggiare una rinascita, donando alla città di Viareggio un grande opera muraria, avvalendoci dell'aiuto di vari artisti cosiddetti "di strada", creando quindi una sorta di galleria d'arte all'aria aperta che possa essere punto di riferimento per esperti, collezionisti o semplicemente curiosi. L'idea futura è di dare avvio, con questo progetto, a un happening che si ripeta annualmente, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della strage, per realizzare ogni anno ulteriori murales fino al completamento del muro, contattando altri artisti e collaborando con le Scuole d'Arte del territorio».Il Soroptimis Club in passato aveva già fatto tributo alle vittime del disastro ferroviario con la piantumazione di 32 "alberi della memoria", sempre in via Ponchielli