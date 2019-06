Viareggio avrà un suo albergo a 5 stelle: il 15 giugno riapre il “nuovo” hotel Plaza

Un anno e mezzo di lavori. Un investimento di 4 milioni e mezzo di euro. Una radicale redistribuzione degli spazi interni. Il recupero del colore originario della facciata. Ma, soprattutto, il salto da quattro a cinque stelle. Il nuovo Hotel Plaza è finalmente pronto a svelarsi. E per Viareggio non sarà una inaugurazione come tante altre. Già perché sabato 15 giugno, con la riapertura dell’albergo, la città avrà finalmente un suo “cinque stelle”. Che a differenza del Principe di Piemonte – cinque stelle in estate, quattro stelle nel resto dell’anno – manterrà la più alta delle classificazioni alberghiere in tutte e quattro le stagioni.



Una scelta – quella di voler puntare sull’accoglienza di lusso – che il proprietario Salvatore Madonna ha voluto fare scommettendo sul futuro della città. Convinto che anche Viareggio abbia le potenzialità – dalle spiagge alla grande cantieristica – per attrarre una clientela che cerchi il meglio anche in fatto di ricettività. «Quando ho deciso di ristrutturare il Plaza – racconta Madonna, che in Versilia è già proprietario dell’hotel Byron di Forte dei Marmi – ho pensato a qualcosa che potesse diventare un fiore all’occhiello per la città. Con la finalità di intercettare anche il cliente più esigente, altrimenti costretto a spostarsi a Forte dei Marmi. Da qui la decisione di passare da quattro a cinque stelle, elevando ulteriormente gli standard di qualità. Ed entrare a far parte del circuito Relais & Chateaux».

La ristrutturazione dell’hotel, iniziata nel novembre 2017, è stata importante. Ed ha portato a cambiamenti radicali. Primo fra tutti una riduzione del numero delle camere che ha portato ad un aumento della loro grandezza. Sono state eliminate le camere singole («Erano il retaggio di un turismo di altri tempi», spiega Madonna) e il numero delle camere doppie è sceso a 44. Sono però aumentate le suite, ora suddivise in one bedroom (doppie) e two bedroom (familiari). Mentre al quarto ed ultimo piano sono state ricavate due grandi penthouse fino a 190 metri quadrati con vista mozzafiato sul mare e sulle Apuane. «Al di là della terminologia anglofona che purtroppo non ha un corrispettivo in italiano – prosegue Madonna – la scelta di puntare su questa tipologia di camera è legata alla volontà di attirare soprattutto le famiglie che, a mio avviso, rappresentano uno dei bacini più interessanti per Viareggio e la Versilia».E i prezzi? La camera più cara è ovviamente la penthouse all’ultimo piano che, nel periodo di alta stagione, può raggiungere un costo fino a 1200 euro al giorno. «Prezzi certamente non paragonabili con quelli di Forte dei Marmi, decisamente più elevati anche a parità di qualità di offerta», sottolinea Madonna. E almeno per l’estate sono già fioccate molte prenotazioni proprio per le camere di maggior pregio. «Non posso entrare nei dettagli, ma alcuni degli artisti che si esibiranno al Summer Festival, anche grazie all’amicizia che mi lega a Mimmo D’Alessandro, soggiorneranno proprio da noi».Cambia invece location il ristorante dell’albergo (ma aperto anche alla clientela esterna), che riaprirà i battenti lunedì 17, un paio di giorni dopo l’hotel. Lunasia – in precedenza ricavato all’ultimo piano – si sposterà infatti a piano terra. Anche se, a partire dal riconfermatissimo chef Luca Landi, manterrà la stessa “squadra” che ha permesso al locale di conquistare l’ambitissima stella Michelin. «Con la nuova sistemazione il ristorante avrà un proprio ingresso sul lungomare e questo eliminerà quella barriera psicologica che i clienti che non sono ospiti dell’albergo potevano provare entrando attraverso la hall dell’hotel».Oltre al numero delle stelle – qualcuno se ne sarà già accorto – è cambiata anche la tonalità del colore della facciata. «Abbiamo recuperato uno dei colori originari. Una piccola sfumatura – conclude Madonna – che vuol rappresentare anche un segno di novità senza stravolgimenti». —