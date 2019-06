I talk show di Panariello approdano in Versilia: 4 super serate all’Ostras

MARINA DI PIETRASANTA. Il Volo, i Matia Bazar, Giobbe Covatta, Luca Calvani, Michele Torpedine, Alberto Di Chiara, Paolo Ruffini, Massimo Bagnato e naturalmente Giorgio Panariello. Sono solo alcuni dei grandi ospiti protagonisti di “Senti se c’ha un amico”, i fortunati talk show ideati da Giorgio Panariello che per la prima volta approdano in Versilia all’Ostras Beach Club di Marina di Pietrasanta. Quattro gli appuntamenti destinati a unire intrattenimento, cultura, divertimento, buona cucina e beneficenza.

Condotti da Walter Santillo, conduttore e autore tv, per la direzione artistica di Elena Metti e il coordinamento di Carlino Carmignani, il talk show già sperimentato con successo a Montecatini è stato presentato al Best Club di Focette che rilancia il suo ruolo, in Versilia e in Toscana, come punto di attrazione non solo per la vita notturna ma per tutta una serie di servizi dal grande valore aggiunto come la qualità dell’intrattenimento.





Primo appuntamento domenica 9 giugno con Gianluca, Piero e Ignazio, in arte “Il Volo”,, Giobbe Covatta, i Matia Bazar e l’ex calciatore Alberto Di Chiara, testimonial della onlus Ronald MCDonald’s Italia che si occupa di aiutare i bambini malati attraverso l’apertura e gestione di case e family room presso i principali centri pediatrici italiani con l’obiettivo di tenere unite le famiglie. Ed è proprio la beneficenza il filo conduttore dei talk show: «Ogni talk – ha spiegato Santillo – ruota attorno alla missione di una onlus che sarà rappresentata da un testimonial e a cui cercheremo di dare un contributo economico e di visibilità. È un talk show in stile Maurizio Costanzo».Gli altri appuntamenti: 12 luglio, 2 agosto e 6 settembre. Tra le onlus coinvolte l’associazione Up and Down di Ruffini e la Lega nazionale per la difesa del cane di cui è testimonial Panariello. Nell’ultima serata, quella con protagonista Panariello, è previsto un contributo speciale diAnche il format in versione Versilia è inedito perché mette in fila mare, mondanità, intrattenimento e lifestyle: si parte al tramonto con l’aperitivo, per proseguire con la cena gourmet insieme agli ospiti con l’accompagnamento musicale di, il talk show vista mare e per chi ne ha ancora la discoteca. La partecipazione è a pagamento (info 0584 267170 e 392 9694108, www.ostrasbeach.com. —