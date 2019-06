Chiusi da questo weekend i passi a mare vicini ai locali

PIETRASANTA. Spiagge inaccessibili di notte, nei fine settimana, nei pressi dei locali notturni. Sono quattordici - tre in più dell’anno scorso - i passi a mare chiusi su ordine del sindaco per tutelare le imprese e prevenire danneggiamenti a strutture e attrezzature. L’ordinanza firmata ieri da Alberto Giovannetti è valida da oggi e stabilisce che i varchi di accesso al mare dovranno restare chiusi nel weekend e solo durante la notte (dalle 21.30 alle 8) fino al 30 settembre. I passi si trovano tutti a ridosso o nelle immediate vicinanze di discoteche e locali notturni.

Il precedente





«Lo scorso anno – ricorda il sindaco – ci siamo insediati a ridosso della stagione con tutte le difficoltà che ne sono conseguite dal punto di vista delle tempistiche dovute alla riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza che si era tenuto in Prefettura e a cui aveva partecipato il commissario. In quell’occasione era stata evidenziata la non replicabilità delle ordinanze che fino a quel momento erano state emesse per chiudere tutti i passi a mare alla luce dei mutamenti normativi e in ragione del fatto per cui non ci fossero le condizioni di contingibilità e sicurezza. È stata, diciamo così, una partenza complicata. Quest’anno siamo riusciti ad arrivare preparati all’inizio della stagione estiva con un’ordinanza definita e più ampia rispetto allo scorso anno assumendoci anche responsabilità. Il dialogo con i balneari è uno strumento per noi fondamentale che vogliamo curare. Ordine e sicurezza sono per noi importanti».Ecco dove sono i passi interessati dall’ordinanza: via Italia tra Il Pescatore e La Bussola, Piazza Bernardini tra il bagno 90° minuto e Sorrento, via Dalmazia tra Sorrento e Stella 83, via Ariosto tra Palazzo della Spiaggia e Lido, via Savoia tra Biondetti e Aeolus, via Arezzo tra Zara e Nettuno Alba, via Tagliamento tra Marzocco e Luciano, via Leonardo da Vinci tra Roma Garden e Tropicana, via Puccini tra Biancamano e Sorriso, Piazza America tra Firenze e Italia, via B. Ricasolo tra Soleado e via Faruk, via San Giovanni Bosco tra Firenze e La Versiliana-Ristorante ex Amici Miei, viale Apua tra Coluccini e Lido e via Pasubio tra Chimera e Patrizia.L’ordinanza conferma il blocco delle disposizioni storiche. I concessionari degli stabilimenti balneari dovranno inoltre consegnare una copia della chiave universale per accedere al varco sia al 118 che alle forze dell’ordine e dovranno garantire la presenza di personale che provveda, in caso di necessità, all’immediata rimozione delle strutture dalle 21.30 alle 8. Su ogni passo a mare dovrà essere posto un cartello visibile con recapito telefonico di un reperibile con indicazioni in italiano e inglese. «Grazie a queste disposizioni è garantito l’accesso alla spiaggia dei mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine – conclude il primo cittadino – in caso di bisogno e allo stesso tempo anche l’ordine e la sicurezza».