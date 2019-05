«Complimenti, lei ha vinto 200 euro» ma in realtà sono duecentomila

PIETRASANTA. «Duecento euro? No, signora, ne ha vinti molti, ma molti di più». Quel «molti, ma molti di più», pronunciato a mezza voce da Alessandra Giuntini dell’edicola-tabaccheria con vista privilegiata sul Duomo a chi le aveva appena consegnato un gratta e vinci, si quantifica con ben 200mila euro. Già perché la fortunata pensionata, giocatrice non abituale, qualche sospetto su una grossa vincita, una volta che aveva grattato dieci cuori su un “M’ama o non m’ama” costato 3 euro, lo aveva avuto. Però...».

«Ecco però – racconta Giuntini – la signora, residente per quanto ne so a Pietrasanta, con quel gratta e vinci fra le mani si era immediatamente recata ad uno sportello di una banca per chiedere lumi e, stando al suo racconto, le avevano detto che sì aveva vinto, ma probabilmente 200 euro. Quindi è venuta nel nostro negozio per incassarli e come facciamo in questi casi, ho inserito il tagliando nella macchinetta, quasi senza guardarlo per scoprire l’importo della vincita. Vista la cifra ho detto alla signora di aspettare un attimo, perché la vincita non era di 200 euro, ma molto più importante. E quando le ho riferito dei 200mila euro per poi riprendersi il suo gratta e vinci, custodito gelosamente all’interno di una busta, e si è recata verso la banca per prenotare la vincita. Non so se la stessa dove le avevano dato, diciamo così, l’informazione sbagliata».

Tutto questo, andato in scena durante lo scorso fine-settimana, ha una sua postilla: ad oggi, visto che la vincitrice non si è fatta né rivedere e né sentire, non sappiamo con certezza chi è che ha venduto il grattino vincente. «Probabilmente l’edicola-tabaccheria di Porta a Lucca – spiega Giuntini – la signora, che avrà 70 anni ed è di poche parole, mi ha infatti precisato che solitamente compra un gratta e vinci quando si reca al cimitero. E lo compra appunto a Porta a Lucca». Dove il titolare, Pietro Lorenzoni, non può però confermarlo.

«Di sicuro a Pietrasanta, nel centro cittadino, qualcuno ha vinto 200 mila euro - dice - so chi è questa signora e in effetti passa di tanto in tanto da noi, mentre si reca al cimitero, per acquistare un gratta e vinci da 3 euro. Però visto che non è tornata a farci visita al momento, non ho alcuna certezza. Bisogna aspettare qualche settimana, in questi casi, per avere la comunicazione da Lottomatica. L’importante è che qualcuno abbia vinto. Se poi ha comprato il gratta e vinci da noi, tanto meglio». —